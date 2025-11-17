 Dalis Nacionalinės gvardijos karių palieka Čikagą ir Portlandą

2025-11-17 09:57
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Po ginčytino Nacionalinės gvardijos karių nusiuntimo į Čikagą ir Portlandą, anot žiniasklaidos, dabar pradėtas dalies gvardiečių atitraukimas.

Dalis Nacionalinės gvardijos karių palieka Čikagą ir Portlandą / Scanpix nuotr.

„The New York Times“ sekmadienį pranešė, kad iš abiejų miestų išvesta po 200 Nacionalinės gvardijos karių, atsiųstų čia iš kitų valstijų. Dėl teisnių ginčų jie čia niekada nebuvo panaudoti.

Tuo tarpu Čikagoje liks 300 Ilinojaus valstijos Nacionalinės gvardijos karių – Čikaga yra Ilinojuje. Tas pats pasakytina apie 100 Oregono valstijos gvardiečių, kurie liks Portlande, rašė leidinys, remdamasis neįvardytais JAV atstovais.

JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu Nacionalinė gvardija buvo nusiųsta į virtinę miestų, kurie valdomi opozicijoje esančių demokratų. Dešinysis populistas tai argumentavo esą išplitusiais smurtiniais nusikalimais ir protestais prieš beatodairišką jo vyriausybės deportacijų politiką.

Labai neįprastas prezidento nurodymas panaudoti Nacionalinę gvardiją sulaukė griežtos kritikos. Demokratai kaltina D. Trumpą vis labiau autoritariniu kursu.

