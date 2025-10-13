Portlande prieš Nacionalinės gvardijos įvedimą protestavo nuogi dviratininkai

Nuogalių dviračių žygis Portlande paprastai vyksta kartą per metus – vasarą. Šį savaitgalį skubiai surengto renginio organizatoriai teigė, kad dar vienas žygis šiemet buvo būtinas siekiant pareikšti protestą prieš prezidento D. Trumpo bandymus pasitelkti Nacionalinę gvardiją protestams numalšinti.
„Džiaugsmas – viena protesto formų. Buvimas kartu abipusės pagarbos ir gerumo atmosferoje yra protesto išraiška“, – kanale „Instagram“ rašė renginio organizatoriai.
Vien vilnonėmis kojinėmis mūvėjusi 51-erių Janene King buvo pasipuošusi peruku ir skrybėle. Gurkšnodama karštą arbatą ji tvirtino, kad nuolat merkiantis lietus ir 12 laipsnių pagal Celsijų tesiekianti oro temperatūra jai – nė motais.
„Mes tikrai nenorime, kad į mūsų miestą įžengtų kariai“, – sakė J. King.
„The Associated Press“ primena, kad Portlandas laukia apeliacinio teismo sprendimo dėl D. Trumpo teisės siųsti federalines pajėgas po federalinio teisėjo spalio 5 d. paskelbtos nutarties laikinai stabdyti jų dislokavimą.
Dviratininkų maršruto galutinis taškas – JAV imigracijos ir muitinės tarnybos padalinys mieste. Ten esantys pareigūnai nurodė žmonėms nesibūriuoti gatvėse ir protestuoti tik šaligatvių zonoje, nes kitaip jiems gresia areštas.
Pastaruoju metu kasdien ir pernakt prie imigracijos tarnybos padalinio susirenkantys gyventojai vilki pripučiamais varlių, vienaragių, salamandrų ir bananų kostiumais. Taip jie apsisaugo nuo federalinės teisėsaugos pareigūnų neretai panaudojamų ašarinių dujų ir pipirinių kulkų.
Šiame „neeiliniame“ dviračių žygyje nuogalių buvo mažiau nei įprastai – tikriausiai dėl vėsaus ir drėgno oro. Visgi kai kurie ryžosi ir mynė dviračius nė kiek neprisidengę, tik su šalmais.
Nuogi dviratininkai užplūsta didžiausio Oregono valstijos miesto gatves kasmet nuo 2004-ųjų. Organizatorių teigimu, kai kurie žygiai yra sulaukę apie 10 tūkst. nuogalių.
Naujausi komentarai