 Buvęs ministras, artimas Ispanijos premjerui, turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų korupcija

Buvęs ministras, artimas Ispanijos premjerui, turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų korupcija

2025-11-03 22:46
BNS inf.

 Ispanijos Aukščiausiasis Teismas pirmadienį nurodė, kad buvęs šalies susisiekimo ministras ir buvęs ministro pirmininko Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) vyriausiasis patarėjas turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų korupcija.

Jose Luisas Abalosas
Jose Luisas Abalosas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Byla prieš Jose Luisą Abalosą (Chosė Luisą Abalosą) prisideda prie virtinės tyrimų dėl korupcijos, nukreiptų prieš buvusius socialistų pareigūnus ir P. Sanchezo giminaičius, nepaisant lyderio, atėjusio į valdžią 2018 metais, pažadų išvalyti Ispanijos politiką.

J. L. Abaloso byla susijusi su įtariamu kyšininkavimu mainais už viešuosius medicinos įrangos pirkimo konkursus per COVID-19 pandemiją.

Teismas taip pat nurodė buvusiam  J. L. Abaloso padėjėjui Koldo Garciai (Koldui Garsijai) ir verslininkui Victorui de Aldamui (Viktorui de Aldamui) stoti prieš teismą, rodo dokumentai, su kuriais susipažino naujienų agentūra AFP.

Šiems trims vyrams pateikti keli kaltinimai, įskaitant korupciją, prekybą poveikiu, narystę nusikalstamoje organizacijoje ir valstybės lėšų pasisavinimą.

Skandalas, kilęs 2024 metų vasarį po K. Garcios arešto, atskleidė schemą, pagal kurią mažai įmonei pavyko sudaryti 53 mln. eurų vertės sutartis su vyriausybe dėl medicininių kaukių pirkimo COVID-19 pandemijos metu, kurių bendra suma siekė kelis milijonus eurų.

J. L. Abalosas, buvęs aukšto rango Socialistų partijos pareigūnas, laikytas dešiniąja P. Sanchezo ranka.

Byla, praminta Koldo afera, vėliau išsiplėtė į kitus tyrimus, įskaitant įtarimus dėl netinkamo elgesio Socialistų partijos viduje.

Praėjusį ketvirtadienį per penkias valandas trukusį posėdį Senato komitete P. Sanchezas neigė bet kokius pažeidimus ir teigė, kad jo partijos finansavimas yra „visiškai švarus“.

J. L. Abalosas buvo pašalintas iš Socialistų partijos. Jį organizacijos sekretoriaus poste pakeitė Santosas Cerdanas (Santosas Serdanas), kuris vėliau pats buvo įkalintas už kyšių ėmimą.

Reaguodamas į tai, P. Sanchezas liepą paskelbė kovos su korupcija planą, tačiau atmetė raginimus atsistatydinti iš konservatyviosios Liaudies partijos (PP).

Taip pat buvo atlikti atskiri tyrimai dėl P. Sanchezo žmonos Begonos Gomez (Begonjos Gomes) ir jaunesniojo brolio Davido Sanchezo (Davido Sančeso), kurie dar labiau apsunkina vyriausybės padėtį.

Kitoje byloje socialistų paskirtas generalinis prokuroras pirmadienį stojo prieš teismą, kaltinamas teisinių paslapčių nutekinimu prieš įtakingo Madrido PP lyderio partnerį.

Šiame straipsnyje:
Ispanijos Aukščiausiasis Teismas
buvęs ministras
korupcija
Jose Luisas Abalosas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų