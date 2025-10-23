Buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje: Putinas sutiks derėtis tik tada, kai supras, kad pralaimi karą

„Nemanau, kad naujausios Rusijos atakos rodo esminį derybų proceso atmetimą. Tačiau Maskva šiuo metu nenori derėtis remdamasi kuo nors kitu nei savo reikalavimais, kuriuos Kyjivas, suprantama, atmeta, nes šie reikalavimai prilygsta kapituliavimui“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar atnaujinti didelio masto Rusijos oro antskrydžiai liudija, kad Maskva atsisakė diplomatijos kaip būdo išspręsti karą.
Pasak S. Piferio, V. Putinas vis dar tiki, kad gali laimėti mūšio lauke.
„Ukraina ir jos rėmėjai turi išsiaiškinti, kaip išmesti šį įsitikinimą iš V. Putino galvos ir jį įtikinti, kad jis patirs nesėkmę mūšio lauke, o Rusija turės sumokėti tik didesnę politinę, ekonominę ir karinę kainą“, – nurodė jis.
S. Piferis pridūrė, kad toks poslinkis galėtų paskatinti rusus rimčiau žiūrėti į derybas. Šiame kontekste jis taip pat pažymėjo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas galėtų prie to prisidėti ir padidinti spaudimą Maskvai.
Spalio 22 d. JAV Iždo departamentas paskelbė apie sankcijas Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ ir kartu paragino Maskvą nedelsiant sutikti nutraukti ugnį Ukrainoje.