Britų vaistų gamybos grupė pažadėjo dideles investicijas JAV

Investicijos, apie kurias paskelbta pirmąją D. Trumpo valstybinio vizito į Didžiąją Britaniją dieną, sustiprins GSK mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, taip pat gamybos pajėgumus JAV, pranešė bendrovė.
Po perrinkimo D. Trumpas paskelbė įvedantis muitų tarifus, siekdamas priversti įvairias pramonės šakas didinti vietinę gamybą ir kaltindamas jas prisidėjus prie „nesąžiningo“ JAV prekybos deficito.
„Šios savaitės valstybinis vizitas suartina dvi šalis, kurios pirmauja pasaulyje mokslo ir sveikatos priežiūros inovacijų srityje“,–- sakoma GSK vadovės Emmos Walmsley pareiškime.
Įsipareigojimai dėl JAV apima 1,2 mlrd. dolerių vertės planą Pensilvanijoje statyti biologinių vaistų gamyklą, kur bus kuriami vaistai kvėpavimo takų ligoms ir vėžiui gydyti, taip pat dirbtinio intelekto vystymą penkiose grupei priklausančiose JAV gamyklose.
GSK teigė, kad JAV jau turi apie 15 tūkst. darbuotojų, o jos investicijos sukurs „šimtus aukštos kvalifikacijos darbo vietų“.
