Brazilijos teismas buvusį prezidentą pasiuntė į kalėjimą dėl pabėgimo pavojaus

Kraštutinės dešinės politikas rugsėjį buvo nuteistas 27 metams kalėjimo už sąmokslą, kuriuo siekta sutrukdyti kairiųjų pažiūrų Luizui Inacio Lula da Silvai 2022 m. užimti prezidento postą po J. Bolsonaro pralaimėjimo rinkimuose.
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre‘as de Moraesas, vadovavęs J. Bolsonaro teismo procesui, nusprendė, kad yra didelis pavojus, jog J. Bolsonaro gali pabėgti, ir skyrė jam kardomąjį kalinimą, rašoma sprendime, kurį gavo ir AFP.
Sprendime teigiama, kad J. Bolsonaro planavo sulaužyti savo elektroninę apykoję per šeštadienio mitingą, kurį rengia jo sūnus šalia politiko namų Brazilijos mieste.
Bylai artimi šaltiniai anksčiau teigė, kad buvęs lyderis buvo patalpintas į areštinę atsargumo sumetimais, o ne tam, kad pradėtų atlikti bausmę.
Vienas iš J. Bolsonaro advokatų Celso Vilardis AFP teigė, kad „jis buvo įkalintas, bet aš nežinau, kodėl“.
Policijos pareiškime, kuriame neminimas buvusio prezidento vardas, teigiama, kad pareigūnai „vykdė prevencinį nurodymą dėl arešto, laikydamiesi Aukščiausiojo Teismo sprendimo“.
J. Bolsonaro, kuris valdė Braziliją nuo 2019 iki 2022 m., rugpjūčio mėnesį buvo paskirtas namų areštas už jam nustatytų priemonių pažeidimą. Jis buvo uždarytas savo prabangiuose apartamentuose sostinėje Brazilijoje ir stebimas elektroninėmis priemonėmis.
Praėjusią savaitę buvo atmestas jo skundas dėl nuosprendžio, taigi jis dar labiau priartėjo prie bausmės atlikimo kalėjime.
J. Bolsonaro advokatai pareiškė, kad iki pirmadienio galutinio termino pateiks naujų skundų, tačiau siekė užkirsti kelią planams įkalinti J. Bolsonaro, prašydami leisti jam bausmę atlikti namų arešto sąlygomis.
Anksčiau jie teigė, kad J. Bolsonaro medicininiai poreikiai yra „visiškai nesuderinami su įprasta kalėjimo aplinka“.
70 metų J. Bolsonaro kenčia nuo žaizdos, padarytos pilve peiliu per 2018 m. rinkimų kampaniją, pasekmių.
Jo advokatai teigė, kad nuo to laiko, kai J. Bolsonaro buvo paskirtas namų areštas, jis „jau tris kartus buvo paguldytas į ligoninę – du kartus tyrimams ir vieną kartą prireikus medicininės pagalbos“.
Jie pridūrė, kad jam reikalingas nuolatinis gydymas dėl plaučių infekcijų, ezofagito ir gastrito, be to, jis serga odos vėžiu ir miego apnėja, dėl kurios jam reikia miegoti su specialiu aparatu.
Rugsėjį J. Bolsonaro gydytojas teigė, kad jo odos vėžio sukelti pažeidimai buvo pašalinti ir kad tuo metu jam nereikėjo jokio tolesnio gydymo.
Prašyme taip pat nurodyta, kad jis kenčia nuo nuolatinio „nekontroliuojamo žagsėjimo“, dėl kurio jam reikia kasdien vartoti vaistus ir kuris sukelia dusulį bei alpimą.
Jame taip pat pabrėžiamas faktas, kad gegužę kitam buvusiam prezidentui Fernando Collor de Mello dėl sveikatos priežasčių buvo leista beveik devynerių metų bausmę už korupciją atlikti namuose.
