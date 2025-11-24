 Baltieji rūmai: šalys parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą

2025-11-24 06:43
BNS inf.

Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad derybos Šveicarijoje dėl pasiūlymo užbaigti karą Ukrainoje žymi „reikšmingą žingsnį į priekį“, ir dar kartą patvirtino, kad bet koks galutinis susitarimas „visiškai apgins“ karo nuniokotos šalies suverenitetą.

Baltieji rūmai: šalys parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą / Scanpix nuotr.

