Baltieji rūmai: milijonai amerikiečių per vyriausybės uždarymą gaus sumažintą paramą maistu

Praėjusią savaitę du federaliniai teismai nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija privalo panaudoti 4,65 mlrd. dolerių (4,03 mlrd. eurų) skubios pagalbos fondą padengti numatomas 9 mlrd. dolerių (7,8 mlrd. eurų) lapkričio mokėjimų išlaidas, prieš nutraukdama Papildomos mitybos pagalbos programą (SNAP).
Programą prižiūrintys Žemės ūkio departamento pareigūnai federaliniam teismui Rod Ailende pateiktame dokumente nurodė, kad trūkumo nekompensuos iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad bus išmokėta „50 proc. dabartinių reikalavimus atitinkančių išmokų, skiriamų namų ūkiams“.
Demokratai trečiadienį jau 36 dienas blokuos Atstovų Rūmų laikinojo finansavimo įstatymą, skirtą atnaujinti vyriausybės įstaigų darbą. Tai, ko gero, bus ilgiausias vyriausybės uždarymas istorijoje.
Kiekvieną savaitę vis daugiau amerikiečių jaučia vyriausybės paslaugų sustabdymo pasekmes.
Kovos esmė – pinigai, skirti padėti amerikiečiams apsidrausti sveikatos draudimu pagal Prieinamos sveikatos priežiūros įstatymą, geriau žinomą kaip „Obamacare“.
Šių subsidijų, kurios yra gelbėjimosi ratas daugiau nei 20 mln. žmonių, galiojimas baigsis metų pabaigoje, o jei Kongresas nesiims veiksmų, šeštadienį, prasidėjus naujam registracijos laikotarpiui, įmokos smarkiai išaugs.
Tačiau Vašingtone kovojančios partijos yra įstrigusios gerai pažįstamame užburtame rate, nes demokratai atsisako vėl atidaryti vyriausybę be susitarimo pratęsti subsidijas, o D. Trumpo respublikonai sako, kad nesikalbės, kol darbas nebus atnaujintas.
SNAP finansavimas, kurio vidutinė suma vienam namų ūkiui sudarė apie 356 dolerius (309 eurus), baigėsi šeštadienį, todėl vienas iš aštuonių amerikiečių nežino, kaip galės nusipirkti maisto produktų.
