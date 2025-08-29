 Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas rugsėjo 23-ąją sakys kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje

2025-08-29 00:34
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) rugsėjo 23-ąją Niujorke pirmą kartą nuo savo antrosios kadencijos pradžios sakys kalbą Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai

„Prezidentas rugsėjo 22-ąją vyks į Niujorką, kur rugsėjo 23-ąją, antradienį, sakys kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje“, – pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).

