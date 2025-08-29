„Prezidentas rugsėjo 22-ąją vyks į Niujorką, kur rugsėjo 23-ąją, antradienį, sakys kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje“, – pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas rugsėjo 23-ąją sakys kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje
2025-08-29 00:34
Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas rugsėjo 23-ąją sakys kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje / SIPA nuotr.
