 Baltieji rūmai: dėl stringančių derybų Donaldas Trumpas nusivylęs tiek Kyjivu, tiek Maskva

2025-12-11 22:14
BNS inf.

 Baltųjų rūmų atstovė spaudai ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nusivylęs tiek Kyjivu, tiek Maskva dėl stringančių derybų, kuriomis siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

