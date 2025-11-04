Baltarusijai – JT kritika dėl represijų, areštų ir kankinimų

Jungtinėse Tautose Ženevoje vykusios Baltarusijos veiklos peržiūros metu daugelis diplomatų išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančios padėties ir daugybės įtariamų pažeidimų, įskaitant tokius, kurie gali būti prilyginti nusikaltimams žmoniškumui.
Norvegijos ambasadorius Tormodas Endresenas paragino Baltarusiją „nutraukti sistemingas politinio persekiojimo represijas, įskaitant politinių oponentų ir jų šeimų areštus, kankinimus ir persekiojimą“.
Didžiosios Britanijos žmogaus teisių ambasadorė Ženevoje Eleanor Sanders sakė, kad jos šalis yra „didžiai susirūpinusi dėl nuolatinio žmogaus teisių pažeidinėjimo Baltarusijoje“.
E. Sanders, kuriai pritarė daugelis kitų diplomatų, pasmerkė Baltarusijoje nuo 2020 m. „plačiai paplitusias represijas prieš pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą ir politinę opoziciją“.
Atliekant vadinamąją visuotinę periodinę peržiūrą (VPP), kurią kas kelerius metus turi atlikti visos 193 JT valstybės narės, Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Igoris Sekreta atmetė kritiką kaip „kišimąsi į Baltarusijos vidaus reikalus“.
Jis numojo ranka į daugelio diplomatų išreikštą susirūpinimą dėl to, kad kalėjimuose kenčia daugybė politinių kalinių.
„Bandymai vaizduoti įstatymų pažeidėjus kaip politinius kalinius ar sąžinės aukas yra visiškai sufabrikuoti“, – pareiškė jis.
Žmogaus teisių gynimo organizacijų teigimu, Baltarusijoje už grotų vis dar yra apie tūkstantis politinių kalinių.
Daugelis iš jų buvo sulaikyti per žiaurų susidorojimą su opozicija, vykusį po dar vienos abejotinos prezidento Aleksandro Lukašenkos pergalės per rinkimus, ir baudžiamojon atsakomybėn patraukti dėl, kaip teigia žmogaus teisių gynimo organizacijos, politiškai motyvuotų kaltinimų.
Baltarusijos ambasadorė Larysa Belskaja sukritikavo Vakarų šalių „bandymą manipuliuoti šia tema, pateikiant naratyvus apie tariamą prezidento rinkimų rezultatų neteisėtumą“, jos teigimu, tokiu būdu mėginant pateisinti jos šaliai įvestas sankcijas.
„Rinkimai Baltarusijoje... yra laisvi, sąžiningi, teisėti ir demokratiški“, – tvirtino ji.
A. Lukašenka šalį valdo nuo 1994 m., malšindamas vidaus oponentus ir sukurdamas tvirtą sąjungą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Keletas diplomatų paragino Baltarusiją nutraukti paramą Rusijai jos kare Ukrainoje.
Tiesa, Baltarusija sulaukė ir kai kurių valstybių palaikymo, o Rusija sukritikavo „politizuotą kai kurių Vakarų šalių požiūrį į padėtį Baltarusijoje“.
Rusijos atstovas Evgenijus Ustinovas apkaltino Vakarų šalis, kad jos „kursto isteriją dėl vadinamųjų politinių kalinių“, siekdamos „destabilizuoti padėtį Baltarusijoje“.
