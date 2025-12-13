Trumpo pasiuntinys: Lukašenka sutiko daryti viską, ką gali, kad sustabdytų balionus

„Jis neseniai sutiko daryti viską, ką gali, kad sustabdytų balionus“, – Vilniuje sakė J. Coale'as agentūrai „Reuters“ po dvi dienas trukusių derybų su A. Lukašenka.
J. Coale'as teigė tikintis, kad A. Lukašenka nuoširdžiai bando sušvelninti situaciją.
„Manau, tai užtruks šiek tiek laiko, bet manau, kad tai galima išspręsti. Jis nori normalių santykių su savo kaimynais – tuo jis mane patikino“, – sakė J. Coale'as.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
