 Trumpo pasiuntinys: Lukašenka sutiko daryti viską, ką gali, kad sustabdytų balionus

2025-12-13 20:03
BNS inf.

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Johnas Coale'as (Džonas Koulas) šeštadienį pareiškė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius iš savo šalies į Lietuvą, rašo naujienų agentūra „Reuters“.

Trumpo pasiuntinys: Lukašenka sutiko daryti viską, ką gali, kad sustabdytų balionus / VSAT nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

„Jis neseniai sutiko daryti viską, ką gali, kad sustabdytų balionus“, – Vilniuje sakė J. Coale'as agentūrai „Reuters“ po dvi dienas trukusių derybų su A. Lukašenka.

J. Coale'as teigė tikintis, kad A. Lukašenka nuoširdžiai bando sušvelninti situaciją.

„Manau, tai užtruks šiek tiek laiko, bet manau, kad tai galima išspręsti. Jis nori normalių santykių su savo kaimynais – tuo jis mane patikino“, – sakė J. Coale'as.

BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Šiame straipsnyje:
kontrabandiniai balionai
baltarusija
JAV
Aliaksandras Lukašenka

kil
Na Batia legvai sugaudys Lietuvos kontrabandistus ir išsiųs į karą Ukrainoje. Tegul tik Lietuva duoda leidimą, cha cha. O kodėl ne, juk čia geri mainai. Na o balionai net nespės į orą pakilti ir jau bus nukritę ten, iš kur pakilo. Dykai Batia jų negaudys, nes jie jam netrukdo.
