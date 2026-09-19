Baltarusija prie sienos su Lietuva ir Lenkija surengė karines pratybas

Baltarusija reguliariai rengia karines pratybas, kartais ir kartu su Rusija.
Ministerija teigė, kad pratybos, kurių dalis vyko regionuose, besiribojančiuose su Lenkija ir Lietuva, buvo „griežtai gynybinio pobūdžio“.
„Jomis, be kita ko, siekiama stiprinti karių gebėjimą ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – sakoma pranešime.
Pratybos vyko nuo antradienio iki penktadienio, teigė ministerija.
Apie pratybas pranešta tvyrant vis didesnei įtampai dėl galimai Rusijos planuojamų „hibridinių“ dronų ir raketų smūgių Kyjivo sąjungininkams.
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