 Baltarusija prie sienos su Lietuva ir Lenkija surengė karines pratybas

Baltarusija prie sienos su Lietuva ir Lenkija surengė karines pratybas

2026-09-19 16:41
BNS inf.

Baltarusija anksčiau šią savaitę surengė karines pratybas netoli vakarinės sienos su Europos Sąjunga, socialiniuose tinkluose pranešė šios Gynybos ministerija Minske.

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<span>Baltarusija prie sienos su Lietuva ir Lenkija surengė karines pratybas</span>
Baltarusija prie sienos su Lietuva ir Lenkija surengė karines pratybas / Scanpix nuotr.

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Baltarusija reguliariai rengia karines pratybas, kartais ir kartu su Rusija.

Ministerija teigė, kad pratybos, kurių dalis vyko regionuose, besiribojančiuose su Lenkija ir Lietuva, buvo „griežtai gynybinio pobūdžio“.

„Jomis, be kita ko, siekiama stiprinti karių gebėjimą ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – sakoma pranešime.

Pratybos vyko nuo antradienio iki penktadienio, teigė ministerija.

Apie pratybas pranešta tvyrant vis didesnei įtampai dėl galimai Rusijos planuojamų „hibridinių“ dronų ir raketų smūgių Kyjivo sąjungininkams.

Šiame straipsnyje:
baltarusija
karinės pratybos
Lenkija
Lietuva

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