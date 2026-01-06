„Svarbu, kad šiandien koalicija turi esminius dokumentus. Tai nėra tik žodžiai. Yra konkretus turinys: bendra visų koalicijos šalių deklaracija ir trišalė Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos deklaracija“, – sakė V. Zelenskis, pasirašęs deklaraciją kartu su Europos šalių vadovais.
Volodymyras Zelenskis džiaugiasi reikšminga deklaracija dėl Ukrainos saugumo garantijų
2026-01-06 22:52
Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį palankiai įvertino sąjungininkų pasiūlytas saugumo garantijas Ukrainai, kurios įsigaliotų po galimų paliaubų kare su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.
Volodymyras Zelenskis džiaugiasi reikšminga deklaracija dėl Ukrainos saugumo garantijų / AFP nuotr.
Naujausi komentarai