Aviatorės paieškos: dar vienas bandymas

Nuo metų pradžios respublikonų prezidento administracija paskelbė tūkstančius puslapių dokumentų apie prezidentą Johną F. Kennedy, jo brolį Robertą F. Kennedy ir pastorių Martiną Lutherį Kingą jaunesnįjį.
Visi jie buvo nužudyti praeito amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, tačiau atvertieji dokumentai neatskleidė jokios sensacingos informacijos.
Tiek FTB, tiek Nacionalinis archyvų ir dokumentų administravimo departamentas jau paskelbė ir keletą A. Earhart (1897–1939?) dokumentų rinkinių.
Atkakliai tyrinėjantieji jos dingimą abejoja, kad vyriausybė apie ją turi papildomos informacijos, kurią galėtų paskelbti.
A. Earhart buvo aviacijos pionierė ir pirmoji moteris, vienintelė perskridusi Atlanto vandenyną.
Ji dingo Pietų Ramiajame vandenyne, siekdama tapti pirmąja moterimi, apskridusia aplink pasaulį.
A. Earhart ir jos navigatorius Fredas Noonanas dingo skrisdami iš Naujosios Gvinėjos į Haulando salą.
Amelia radijo ryšiu tik pranešė, kad jai baigiasi degalai.
Karinis jūrų laivynas ieškojo, bet nerado jokių jos pėdsakų.
JAV vyriausybės oficiali pozicija buvo ta, kad A. Earhart ir F. Noonanas žuvo.
1939 m. ji buvo paskelbta mirusia.
Nuo tada atsirado daugybė teorijų, kai kurios jų absurdiškos, pavyzdžiui, kad ją pagrobė ateiviai arba kad A. Earhart gyvena Naujajame Džersyje, prisidengusi slapyvardžiu.
Kiti spėja, kad ji ir F. Noonanas buvo nužudyti japonų arba nelaimės ištikti mirė saloje.
Tarptautinės istorinių lėktuvų paieškos grupės vykdantysis direktorius Ricas Gillespie, kuris dešimtmečius tyrinėjo A. Earhart dingimą, abejoja, kad dar yra daug informacijos apie šią garsią aviatorę, kuri dar nėra paskelbta.
Jis citavo FTB ir Nacionalinių archyvų dokumentų sąrašus.
„JAV vyriausybė neturi jokių slaptų dokumentų apie A. Earhart“, – įsitikinęs R. Gillespie.
(be temos)