Australijos premjeras susituokė privačioje ceremonijoje

62 metų A. Albanese'is vedė finansinių paslaugų darbuotoją privačioje ceremonijoje savo oficialios rezidencijos „The Lodge“ sode Kanberoje.
„Vedęs“, – socialiniuose tinkluose parašė ministras pirmininkas ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip švytintis vyras su peteliške laiko besišypsančios nuotakos, vilkinčios ilgą baltą suknelę, ranką, o ant jų pilasi konfeti.
Atskirame bendrame pareiškime pora teigė: „Be galo džiaugiamės galėdami pasidalinti savo meile ir įsipareigojimu praleisti savo gyvenimą drauge, mūsų šeimos ir artimiausių draugų akivaizdoje.“
Ceremonija įvyko praėjus daugiau nei metams po to, kai A. Albanese'is pasipiršo J. Haydon 2024 metais per Valentino dieną, tuo metu sakydamas, kad rado partnerę, „su kuria noriu praleisti visą likusį gyvenimą“.
Jie pasirašė savo įžadus ir juos sutuokė ceremonimeistras.
Žiedą atnešė A. Albanese'io šuo vardu Toto.
Jaunavedžiai pirmadienį išvyks į penkių dienų medaus mėnesio kelionę Australijoje.
Ministras pirmininkas, kuris 2019 metais išsiskyrė su ankstesne žmona ir turi suaugusį sūnų Nathaną (Neitaną), su J. Haydon susipažino daugiau nei prieš penkerius metus per dalykinę vakarienę Melburne.
Centro kairės pažiūrų Leiboristų partijos lyderis šių metų gegužės rinkimuose šventė triuškinamą pergalę ir užsitikrino antrąją trejų metų kadenciją premjero poste.
Jis prisijungė prie Leiboristų partijos dar būdamas vidurinėje mokykloje, o vėliau aktyviai įsitraukė į įtemptą studentų politikos pasaulį Sidnėjaus universitete.
