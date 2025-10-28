Australijos premjerui – kritika dėl marškinėlių

„Iš užsienio kelionės grįžęs į Australiją, ministras pirmininkas išlipo iš lėktuvo išdidžiai vilkėdamas marškinėlius su grupės „Joy Division“ pavadinimu, kurio ištakos slypi antisemitizme“, – kalbėdama Australijos parlamente sakė S. Ley.
„Šis pavadinimas kilo iš nacių koncentracijos stovyklos fligelio, kuriame žydų moterys buvo verčiamos teikti seksualines paslaugas“, – tęsė ji.
Liberalų lyderė taip pat pažymėjo, kad A. Albanese‘as žinojo, iš kur kilęs šios grupės pavadinimas, kurį 1955 m. romane „Lėlių namai“ minėjo Holokaustą išgyvenęs Yehielis De-Nuras pravarde Ka-Tsetnikas.
S. Ley atkreipė dėmesį į 2022 m. balandžio mėnesio tinklalaidę, kurios vedėjas Nigelas Marshas atkreipė dėmesį į šio pavadinimo istoriją, o tuometinis opozicijos lyderis A. Albanese‘as į tai atsakė: „O, Dieve mano... Geriau būčiau [nežinojęs]. Tai labai niūru, bet labai niūru yra viskas, kas susiję su šia grupe“.
„Turėtumėte šią dalį iškirpti iš tinklalaidės vien klausytojų labui, kad jie ir toliau galėtų ja mėgautis“, – tęsė A. Albanese‘as.
S. Ley apkaltino A. Albanese‘ą, kad šis „iš neapykantos ir kančios kilusį įvaizdį demonstruoti“ sąmoningai pasirinko tuo metu, „kai Australijos žydai susiduria su kylančia antisemitizmo banga“, ir pavadino tai „visišku sveiko proto aptemimu“.
„Tai, kad šios šalies ministras pirmininkas, puikiai žinodamas šios grupės pavadinimo prasmę, pasirinko dėvėti šiuos marškinėlius, yra įžeidimas visiems ir neatitinka pagrindinių lyderystės kriterijų. Jis turėtų nedelsdamas atsiprašyti ir paaiškinti, kodėl manė, kad tai yra priimtina“, – tęsė ji.
Šiuo metu Malaizijoje esantis A. Albanese‘as į S. Ley pareikštus kaltinimus kol kas neatsakė. Marškinėlius su pirmojo grupės albumo „Unknown Pleasures“ viršeliu jis vilkėjo grįždamas į Australiją iš Vašingtono, kur lankėsi praėjusią savaitę.
Grupė „Joy Division“, pirma susikūrusi pavadinimu „Warsaw“, kurį 1978 m. pakeitė, gyvavo iki 1980 m. Mirus gitaristui ir tekstų autoriui Ianui Curtisui, likę nariai sukūrė grupę „New Order“, prie kurios prisijungė dar vienas atlikėjas.
