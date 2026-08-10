„The Atlantic“: JAV gamintojai bijo Ukrainos konkurencijos

„The Atlantic“ citavo vieną šaltinį JAV Kapitolijuje, teigusį, esą „Raytheon“ ir „Lockheed Martin“ nuogąstauja, kad „ukrainiečiai ras būdą patobulinti „Patriot“ ir tada jas gaminti dideliais kiekiais, greičiau ir už žymiai mažesnę kainą nei tai galėtų padaryti esamos gamybos linijos JAV“.
Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs šaltinis amerikiečių žurnalui taip pat sakė, kad šios dvi JAV gynybos milžinės „oficialiai pagrįs savo susirūpinimą intelektinės nuosavybės vagystėmis ir technologijų perdavimu“.
„TVP World“ primena, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį platformoje „X“ pareiškė, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagaliau sutiko suteikti Kyjivui šių raketų gamybos licenciją. Nors Baltieji rūmai šio fakto nepatvirtino, tai būtų reikšmingas poslinkis, Ukrainai susiduriant su stipriu oro gynybos pajėgumų trūkumu, o Rusijai intensyvinant savo atakas.
Šeštadienio įraše V. Zelenskis teigė, kad jeigu jo šalis turėtų teisę gaminti „Patriot“ raketas, ji jas gamintų dideliais kiekiais.
„Dabar pasiekėme susitarimą su prezidentu Trumpu, kad jis suteiks licencijas, bet įsivaizduokite, jei jas būtume gavę prieš ketverius metus. Iki dabar jau būtume pradėję gaminti „Patriot“ raketas visiems (...) Esu tuo visiškai įsitikinęs“, – rašė jis.
V. Zelenskis taip pat užsiminė, kad šių raketų gamybos licencijos suteikimas buvo vilkinamas tik dėl biurokratinių priežasčių.
„The Atlantic“ straipsnyje taip pat pabrėžiama, kad licencijos perdavimas būtų naudingas JAV, nes Vašingtonas galėtų pasinaudoti Ukrainos pramoniniais pajėgumais, kurie per daugiau nei ketverius karo metus žymiai išaugo.
Kaip skelbta, D. Trumpas pirmą kartą pareiškė, kad Kyjivas gaus licenciją gaminti šios svarbios oro gynybos sistemos raketas per liepos pradžioje vykusį NATO viršūnių susitikimą. Vėliau jis ėmė išsisukinėti, tvirtindamas, kad JAV šios amunicijos reikia savo reikmėms.
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