Argentinos prezidentas aštrina ginčą dėl Folklando

Jis pagyrė JAV prezidentą Donaldą Trumpą už tai, kad šis pareiškė, jog Vašingtonas gali persvarstyti savo neutralią poziciją dėl salų suvereniteto.
J. Milei D. Trumpo komentarus pateikė kaip įrodymą, kad jo glaudūs santykiai su JAV prezidentu, kuriuos politiniai oponentai kritikuoja kaip pernelyg nuolankius, duoda vaisių.
„Jungtinės Valstijos svarsto šį pozicijos pakeitimą, nes žino, kad Argentina turi patikimą partnerį, besilaikantį Vakarų vertybių, strategiškai svarbioje pozicijoje, kuris ateinančiais dešimtmečiais gali būti vertingas sąjungininkas“, – per nacionalinę televiziją sakė J. Milei.
Tuomet Argentinos lyderis paskelbė apie plataus masto veiksmus, kuriais siekiama sustabdyti giliavandenio naftos projekto „Sea Lion“, esančio maždaug už 220 km į šiaurę nuo salų, plėtrą. Čia britų bendrovė „Rockhopper Exploration“ ir Izraelio „Navitas Petroleum“ artimiausiais mėnesiais planuoja pradėti gręžimo darbus, o 2028 metais – išgauti naftą. Argentina šį projektą laiko neteisėtu išteklių eksploatavimu jos nuosavais laikomuose vandenyse.
Jis pagrasino griežtesnėmis sankcijomis įmonėms, dalyvaujančioms jūriniame gręžime, ir paskelbė apie naują finansavimą karinio jūrų laivyno bazei piečiausioje Argentinos Ugnies Žemės provincijoje, siekiant sustiprinti šalies karinį buvimą netoli salų, Argentinoje vadinamų Malvinų salomis.
„Argentina nesėdės sudėjusi rankų, – sakė J. Milei. – Bet koks tolesnis žengimas į Malvinų salas bus laikomas mūsų nacionalinio saugumo pažeidimu.“
JK: salos priklauso britams
Tuo metu JK gynybos sekretorius Wesas Streetingas penktadienį pareiškė, kad Folklando salos priklauso britams ir kad Britanijos įsipareigojimas joms yra „absoliutus ir nepajudinamas“.
„Folklando salos priklauso britams, nes Folklando salų gyventojai pasirenka būti britais“, – socialiniuose tinkluose po J. Milei kreipimosi sakė W. Streetingas.
J. Milei pastangos vėl atkreipti dėmesį į Folklandą yra netikėtas posūkis lyderiui, kuris gimtinėje sulaukė kritikos dėl šiltėjančių santykių su JK ir susižavėjimo Margaret Thatcher – britų premjere, kurios Argentinoje nekęsta dėl jos vadovavimo kampanijai atsiimti salyną per 1982 metų Folklando karą.
Du mėnesius trukęs konfliktas, per kurį žuvo 649 Argentinos kariai, 255 britų kariai ir trys salų gyventojai, net ir praėjus daugiau nei keturiems dešimtmečiams išlieka skaudžia tema Argentinoje.
Pretenzija į suverenitetą yra įtvirtinta Argentinos konstitucijoje ir dažnai pasitelkiama kaip tautinės tapatybės išraiška – nuo banknotų iki Pasaulio futbolo čempionato skanduočių. Tai taip pat viena iš nedaugelio temų, peržengiančių ryškius šalies politinius skirtumus, o tai suteikia kitais metais perrinkimo sieksiančiam J. Milei palankią politinę galimybę, kai jo palaikymo reitingai krinta ir ekonomika stringa.
„Galime ginčytis dėl mano stiliaus. Galime nesutarti dėl fiskalinės ar valiutų kursų politikos, – kalbėjo J. Milei. – Tačiau yra dalykų, kurie iškyla aukščiau bet kokių politinių skirtumų. Malvinų salos yra vienas iš jų.“
Kai kurie į tai žiūrėjo skeptiškai.
„Jis nori pasinaudoti teisėta suvereniteto pretenzija į Malvinų salas, kad atgautų pozicijas artėjant rinkimų metams ir pasitarnautų JAV interesams jų ginče su JK“, – sakė kairiųjų opozicijos įstatymų leidėjas Nicolas del Cano.
D. Trumpas kvestionuoja JAV paramą britų suverenitetui
Argentina teigia, kad suverenitetą saloms paveldėjo iš buvusios kolonizatorės Ispanijos, o JK jas neteisėtai okupavusi nuo 1833 metų. JK atmeta šį teiginį, motyvuodama salų gyventojų noru likti britų užjūrio teritorija.
Dešimtmečius viena po kitos sekusios JAV administracijos išlaikė neutralitetą dėl konkuruojančių pretenzijų, kartu pripažindamos de facto JK salų administravimą. Bet koks atsitraukimas nuo šios pozicijos būtų didelis diplomatinis akibrokštas ir pakurstytų ir taip didelę transatlantinę įtampą.
Pirmadienį D. Trumpas sukėlė nerimą JK, kai paklaustas, ar jo administracija peržiūri savo poziciją dėl kelis dešimtmečius trunkančio ginčo, atsakė: „Aš visada peržiūriu kiekvieną poziciją. Tai tik viena iš daugelio.“
Vėliau, ketvirtadienį transliuotame interviu britų kanalui „GB News“, D. Trumpas išvengė tiesioginio atsakymo į klausimą, ar JAV „ateitų į pagalbą“ JK dar vieno konflikto dėl Folklando atveju. Vietoj to jis pakartojo ankstesnius skundus, kad JK nesuteikė pakankamos paramos JAV vadovaujamai bombardavimo kampanijai prieš Iraną.
„Jūsų šalis man nepadėjo, – sakė D. Trumpas, prisimindamas buvusio JK ministro pirmininko Keiro Starmerio žodžius, jog šalis neturi laivų, kuriais galėtų prisidėti prie kampanijos. – Visa šita situacija buvo gana liūdna.“
D. Trumpo administracija ir anksčiau pasitelkė Folklando klausimą kaip svertą: balandį nutekėjęs vidinis Pentagono elektroninis laiškas pirmą kartą iškėlė perspektyvą, kad Vašingtonas persvarstys savo poziciją dėl salų kaip vieną iš galimų būdų nubausti NATO sąjungininkus, atsisakiusius prisijungti prie JAV karo su Iranu.
Dėl šių komentarų Dauningo gatvė buvo priversta pabrėžti, kad JK neatsisakys Folklando salų suvereniteto.
„Suverenitetas priklauso JK, o salų gyventojų teisė į apsisprendimą yra svarbiausia“, – anksčiau šią savaitę teigė JK ministro pirmininko Andy Burnhamo atstovas spaudai Tomas Wellsas, atkreipdamas dėmesį į 2013 metų referendumą, kuriame maždaug 4 tūkst. Folklando salose gyvenančių žmonių didžiąja dauguma balsavo už tai, kad salos liktų britų užjūrio teritorija.
Naujausi komentarai