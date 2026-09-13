Apklausos: Švedijos rinkimuose pirmauja kairioji opozicija, kraštutinė dešinė praranda pozicijas

Remiantis visuomeninio transliuotojo SVT paskelbta apklausa, keturios opozicinės partijos surinko 51,3 proc. balsų, o dešinieji – 46,8 procento.
TV4 kanalo apklausa kairiesiems žada 51,3 proc., o dešiniesiems – 47 proc. balsų.
Abi apklausos rodo, kad kraštutinių dešiniųjų palaikymas pirmą kartą nuo jų patekimo į parlamentą 2010 metais sumažėjo iki atitinkamai 17,2 ir 18,5 procento.
Nors Švedijos rinkėjų apklausos po balsavimo dažnai gana tiksliai nuspėja galutinį rezultatą, jos ne visada pasitvirtina. Pavyzdžiui, 2022 metais tokia apklausa prognozavo socialdemokratų lyderės Magdalenos Andersson (Magdalenos Anderson) bloko pergalę, tačiau rinkimus galiausiai laimėjo dešiniojo sparno koalicija, vadovaujama dabartinio Švedijos ministro pirmininko Ulfo Kristerssono (Ulfo Kristersono).
Daugelis šį balsavimą laiko referendumu dėl partijos, kurios šaknys siekia neonacių judėjimą, nulemsiančiu, ar 10,6 mln. gyventojų turinti Šiaurės šalis tęs posūkį į dešinę, ar grįš prie liberalizmo, kuriuo garsėjo ilgą laiką.
Kritikai teigia, kad U. Kristerssono vyriausybė varžo pilietines laisves ir verčia imigrantus labiau prisitaikyti prie Švedijos kultūrinių normų arba išvykti iš šalies, taikydama tiek įvairias skatinamąsias priemones, tiek baudas.
Socialdemokratai – didžiausia Švedijos partija, valdžiusi didžiąją XX amžiaus dalį, pažadėjo padėti sunkiai besiverčiantiems namų ūkiams apmokėti sąskaitas ir sustiprinti gerovės valstybę.
Kraštutinių dešiniųjų Švedijos demokratų lyderis Jimmie Akessonas (Jimis Okesonas) savo ruožtu reikalavo, kad darbo neturintiems imigrantams nebūtų leidžiama likti šalyje.
U. Kristerssonas į valdžią atėjo 2022 metais, jo mažumos koalicijai sudarius precedento neturintį susitarimą, suteikiantį kraštutiniams dešiniesiems įtaką vyriausybės politikai mainais už paramą parlamente.
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