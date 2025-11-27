 Ali Khamenei: Donaldo Trumpo administracija nėra verta bendradarbiavimo su Iranu

Ali Khamenei: Donaldo Trumpo administracija nėra verta bendradarbiavimo su Iranu

2025-11-27 21:02
BNS inf.

Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija, jo teigimu, nėra verta kontaktų ar bendradarbiavimo su Teheranu.

Ali Khamenei
Ali Khamenei / Scanpix nuotr.

„Tokia vyriausybė (JAV) nėra verta, kad su ja bendradarbiautų tokia vyriausybė kaip Islamo Respublika“, – pareiškė jis.

A. Khamenei atmetė teiginius, jog Iranas esą siuntė žinutes Vašingtonui, pavadindamas juos visišku melu.

