Aktyvistai atidarė pirmąjį Lenkijoje aborto tablečių paštomatą

Nedidelį, spalvingai nudažytą paštomatą aktyvistai vadina „abortomatu“. Jį sudaro 22 skyreliai, kuriuose sudėti vokai su medikamentiniam abortui skirtais vaistais.
„Tai feministinė intervencija, kuria siekiama parodyti, kaip viskas apversta aukštyn kojomis“, – agentūrai AFP sakė fondo „Women Help Women“ direktorė ir „Abortion Dream Team“ bendraįkūrėja Kinga Jelinska.
„Nuolat galvojame, kaip padaryti abortų priežiūrą paprastesnę, labiau prieinamą, draugiškesnę ir labiau orientuotą į žmones, – pridūrė ji. – Tai tiesiog logiška ir prasminga.“
Vieta pasirinkta simboliškai – paštomatas pastatytas kitoje gatvės pusėje priešais Lenkijos parlamentą, kuris taip ir neįgyvendino savo pažadų sušvelninti šalyje galiojančius griežtus abortų įstatymus.
Būtent čia kiek daugiau nei prieš metus aktyvistai nusprendė atidaryti abortų centrą.
Tai nėra įprasta medicinos klinika: čia moterims suteikiama prieiga prie reikalingų priemonių, įskaitant tabletes, taip pat erdvė, kurioje galima sulaukti palaikymo ar atlikti medikamentinį abortą.
Abortas Lenkijoje teisėtas tik dviem atvejais: kai pastojama po nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai kyla grėsmė motinos gyvybei ar sveikatai.
Pagal 2020 metų Konstitucinio Teismo sprendimą, sunkūs vaisiaus apsigimimai nebėra teisėtas pagrindas nėštumui nutraukti.
Iki šio sprendimo 98 proc. teisėtų abortų Lenkijoje buvo atliekami būtent dėl šios priežasties.
Naujieji suvaržymai visoje šalyje sukėlė protestų bangą, virtusią didžiausiomis masinėmis demonstracijomis Lenkijoje nuo 1989-ųjų antikomunistinio judėjimo laikų.
Remiantis Nacionalinio sveikatos fondo (NFZ) ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto duomenimis, pirmąjį 2025 metų pusmetį Lenkijoje atlikti vos 846 teisėti abortai.
Teisinė spraga
Pastaraisiais metais Lenkijos ligoninėse mirė kelios nėščios moterys, daugeliu atvejų gydytojams atsisakius atlikti abortą net ir prasidėjus komplikacijoms, įskaitant sepsį.
Tačiau joks įstatymas nenumato bausmės pačioms moterims, jei jos nėštumą nutraukia pačios, pavyzdžiui, internetu užsisakytomis tabletėmis.
Aktyvistų teigimu, ši teisinė spraga leidžia centrui tęsti veiklą.
„Abortomatas“ tam tikra prasme yra šio įstatymo apėjimas“, – teigia K. Jelinska.
Pagalba atliekant abortą Lenkijoje vis dar baudžiama laisvės atėmimu iki trejų metų.
Itin religingoje šalyje abortų centras sulaukė kai kurių konservatyvių katalikiškų grupių protestų.
Dabartinė centristinė Lenkijos valdančioji koalicija prieš 2023 metų rinkimus žadėjo panaikinti griežčiausius abortų įstatymų ribojimus, tačiau šie ketinimai įstrigo dėl vidinių nesutarimų tarp skirtingų frakcijų.
Bet kokius bandymus parlamente sušvelninti abortų tvarką greičiausiai vetuotų ir konservatyvių pažiūrų nacionalistas prezidentas Karolis Nawrockis, kurį parėmė buvusi valdančioji partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), inicijavusi bei palaikiusi 2020 metų teismo sprendimą.
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