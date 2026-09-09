AfD lyderė Merzui: rinkėjai aiškiai pasakė, kad jūsų koalicijai atėjo galas

A. Weidel kalbėjo žemuosiuose Vokietijos parlamento rūmuose Bundestage per biudžeto svarstymų savaitę. Tai buvo pirmas kartas po sekmadienio rinkimų, kai ji ir F. Merzas susitiko akis į akį.
Kaip skelbta sekmadienio rinkimus triuškinamai laimėjo AfD, surinkusi beveik 44 proc. balsų. F. Merzo krikščionys demokratai (CDU) nuo jos partijos gerokai atsiliko ir surinko apie 17 proc.
„Saksonijos-Anhalto rinkėjai jums visiškai aiškiai, demokratinio suvereno kalba, pasakė: juodųjų ir raudonųjų koalicijai atėjo galas“, – parlamente F. Merzui sakė A. Weidel, turėdama galvoje jo konservatorių ir jaunesniųjų koalicijos partnerių socialdemokratų (SPD) partijų spalvas.
A. Weidel taip pat kritikavo F. Merzo ekonominę politiką ir apkaltino jį vykdant precedento neturinčią skolinimosi politiką.
„Jūs rekordiniu greičiu vedate Vokietiją į valstybės bankrotą“, – pareiškė ji ir pridūrė, kad biudžeto projektas yra kapituliacijos deklaracija.
F. Merzo vyriausybė pernai sušvelnino griežtas Vokietijos skolinimosi taisykles, kad galėtų smarkiai padidinti investicijas į gynybą, infrastruktūrą ir kovą su klimato kaita.
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