AfD lyderė Merzą pavadino „didele našta“ Vokietijos raidai

„Joks ankstesnis kancleris nebuvo toks nepopuliarus kaip Friedrichas Merzas, tapęs didele našta sėkmingai Vokietijos raidai“, – po triuškinamos partijos pergalės Saksonijos-Anhalto žemės rinkimuose sakė AfD bendrapirmininkė Alice Weidel.
Spaudos konferencijoje Berlyne ji drąsiai prognozavo, kad jos partija „Alternatyva Vokietijai“ per 2029 m. nacionalinius rinkimus įveiks F. Merzo CDU/CSU bloką.
Vokietijos vidaus žvalgybos tarnyba Saksonijos-Anhalto AfD skyrių yra priskyrusi „dešiniųjų ekstremistų“ organizacijoms, o partijos pergalė sekmadienio rinkimuose sukėlė nerimą pagrindinėms šalies partijoms, mažumų grupėms ir daugeliui užsienyje gimusių gyventojų.
„Rinkimai Saksonijoje-Anhalte parodė, kad žmonės tikisi politikos pokyčių. Šios šalies žmonės nenori, kad viskas tęstųsi taip, kaip iki šiol“, – kalbėjo A. Weidel.
Ji reikalavo padaryti galą „neteisėtai migracijai, atviroms sienoms, sparčiai augančiam užsienio piliečių daromų nusikaltimų skaičiui ir atsisakymui vykdyti deportacijas“.
A. Weidel taip pat griežtai kritikavo Vokietijos „pražūtingą energetikos politiką“ ir „nekontroliuojamą deindustrializaciją, kuri laužo Vokietijos stuburą“.
Kitas AfD bendrapirmininkis Tino Chrupalla savo ruožtu kritikavo Vokietijos paramą paramą Rusijos invazijai besipriešinančiai Ukrainai.
„Žmonėms tiesiog jau gana. Jie mato, kaip Ukrainai pervedame milijardus iš mokesčių surinktų lėšų (...) – iš esmės siunčiame mokestines pajamas į užsienį, užuot panaudoję jas savo gyventojams“, – sakė T. Chrupalla.
AfD triuškinamai laimėjo rinkimus buvusioje komunistinėje rytinėje Vokietijos žemėje, surinkusi 44 proc. balsų, tačiau iki absoliučios daugumos jai pritrūko trijų mandatų.
Pagrindinis AfD kandidatas Ulrichas Siegmundas pirmadienį pabrėžė siekiantis užsitikrinti valdančiąją daugumą ir tapti žemės ministru pirmininku. Jis kvietė bendradarbiauti kitas partijas arba „pavienius parlamentarus, norinčius prisidėti prie šios istorinės užduoties įgyvendinimo“.
„Tai labai aiškus mandatas valdyti. Vargu ar jis galėtų būti dar aiškesnis“, – rinkimų rezultatus komentavo U. Siegmundas.
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