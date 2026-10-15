117 metų albanė gali būti seniausia pasaulio moteris

Q. Marros artimieji jau susisiekė su Guinnesso rekordų knygos atstovais, prašydami patikrinti jos pasiektą rekordą. Jie gali pateikti 1945 m. atgaline data išduotą gimimo liudijimą, 1978 m. pasą ir dabartinę asmens tapatybės kortelę. Visuose šiuose dokumentuose nurodyta ta pati gimimo data.
Q. Marros garbus amžius, regis, pranoko net Albanijos institucijų įsivaizdavimą. Po moters 100-ojo gimtadienio jos tiesiog nutraukė pensijos mokėjimą senolei, pasakojo jos 80 metų sūnus Hysenas.
„Jie netikėjo, kad mano motina dar gyva“, – sakė jis. Menkos pensijos mokėjimas buvo atnaujintas tik tada, kai sūnus pateikė įrodymų ir surado liudytojų.
Nepaisydama garbaus amžiaus, Q. Marra tebėra aktyvi. Ji kiekvieną rytą anksti keliasi, lesina vištas ir šluoja kiemą, o tada geria rytinę kavą.
Moteris gyvena kartu su sūnumi, kuris reguliariai išeina su ja trumpai pasivaikščioti po sodą. Ten ji pasidžiaugia nokstančiais granatais ir bazilikų aromatu.
„Žmogus gyvena tiek, kiek Dievas nori“, – sako pati Q. Marra.
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