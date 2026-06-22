Iš sinoptikų – geros žinios: vasariški orai tęsis

Šiandien Lietuvoje be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19–21 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 28 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 56–78 cm, stebimas Minijoje ties Kartena ir Akmenoje – Danėje ties Kretinga. Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 14–20, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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