Sinoptikė įspėja: kitos savaitės pradžioje – orų permainos

Dėl ramesnio šalį pasiekusio anticiklono, vadinamo Zeno, šeštadienį daug kur galėsime džiaugtis sausais orais. Vis dėlto šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose gali trumpai palyti.
Sekmadienį pasieks ciklonas Jule, kuris naktį į Vakarų Lietuvą atneš lietaus, o dieną pasieks pietinius ir rytinius rajonus. Nors sustiprės vėjas, šiluma vis dar išliks.
Didžiausios orų permainos įvyks antradienį: sustiprės vėjas, sulauksime lietaus, kai kur gausaus, griaudės perkūnija. Nuo trečiadienio orai atvės.
„Šeštadienį, gegužės 23-osios naktį, be lietaus, paryčiais rūkai nusidrieks daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną protarpiais palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, pajūryje vis dar rūkai migruos. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 6–10 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsnių, vėsiausia vakariniame pakraštyje, pajūryje 11–16 laipsnių.
Sekmadienį, gegužės 24 d., šiek tiek palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, dieną pietiniuose, pietrytiniuose rytiniuose, o pavakare ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6–11 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 9–12 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsnių, vakariniame pakraštyje 16–18 laipsnių, pajūryje 13–15 laipsnių.
Pirmadienį, gegužės 25-osios naktį, be lietaus, rūkai drieksis, dieną šiek tiek palis šiaurės rytiniame pakraštyje. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 8–11 laipsnių šilumos, dieną 17–22 laipsnių, vėsiausia vakariniame pakraštyje, pajūryje 14–16 laipsnių.
Antradienį, gegužės 26-osios naktį, protarpiais palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, gausesnio lietaus sulauksime dieną, įdienojus šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s. Naktį 10–13 laipsnių šilumos, dieną 16–19 laipsnių, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 13–15 laipsnių.
Trečiadienį, gegužės 27 d., lis, dieną gausokai ir su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 7–10 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį, gegužės 28 d., vis dar lis, naktį protarpiais kai kur palis, dieną daug kur ir vėl gausokai. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 5–8 laipsnių šilumos, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose, dieną 7–11 laipsnių.
Penktadienį, gegužės 29 d., palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 5–8 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių“, – pranešė E. Latvėnaitė.
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