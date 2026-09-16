 Sinoptikai perspėja apie permainas: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Sinoptikai perspėja apie permainas: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

2026-09-16 06:48
Brigita Juodelytė

Trečiadienį Lietuvoje dar laikysis gana šilti orai, tačiau vakariniuose šalies rajonuose kai kur trumpai palis, skelbia sinoptikai. Artimiausiomis dienomis krituliai apims didesnę šalies dalį, o ketvirtadienį oras pastebimai atvės.

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Lietus
Lietus / G. Skaraitienės/ BNS nuotr.

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Pirmiausia palis vakariniuose rajonuose

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, trečiadienį vakariniuose šalies rajonuose vietomis numatomas trumpas lietus.

Pūs pietinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 8–13 m/s. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 19–24 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį lietus apims didesnę šalies dalį

Ketvirtadienį trumpi lietūs prognozuojami jau daugelyje šalies rajonų. Pietų vėjas pereis į pietvakarių ir vakarų. Naktį jo greitis sieks 6–11 m/s, o dieną – 8–13 m/s.

Naktį temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną bus vėsiau nei trečiadienį – oras sušils iki 15–20 laipsnių.

Penktadienį vėl šiek tiek sušils

Penktadienį vietomis truputį palis. Pūs pietvakarių ir pietų vėjas, kurio greitis sieks 8–13 m/s.

Naktį termometrai rodys 7–12 laipsnių šilumos, o pajūryje išsilaikys 13–15 laipsnių temperatūra. Dieną oras sušils iki 17–22 laipsnių.

Vandens lygis daugelyje upių krinta

Rugsėjo 15-ąją didžiojoje šalies dalyje ir toliau buvo stebimas vandens lygio kritimas. Labiausiai vandens lygis nukrito Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 34 cm per parą. Minijoje ties Priekule fiksuotas kritimas iki 27 cm, Aunuvoje ties Aunuvėnais – iki 22 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 18 cm, o Bartuvoje ties Skuodu – iki 15 cm.

Žymesnis vandens lygio kilimas užfiksuotas Širvintoje ties Liukonimis – čia jis siekė iki 23 cm per parą.

Artimiausiu metu numatomi tolesni vandens lygio svyravimai, tačiau daugelyje vandens telkinių jis ir toliau kris.

Vandens temperatūra upėse siekia 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–17, o Baltijos jūroje – apie 17 laipsnių šilumos. Maudynėms komfortiška laikoma ne žemesnė nei 18 laipsnių vandens temperatūra.

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