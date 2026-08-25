Ruduo jau lipa ant kulnų: ar orai dar nustebins?

Sinoptikės Elvyros Latvėnaitės teigimu, nuo trečiadienio visą Skandinaviją, Baltiją, Rytų ir Pietryčių Europą su sausesniais, ramesniais, bet dar vėsokais orais uždengs anticiklonų sistema, vardu Steffen.
„Mus pasieks Steffen III-asis ir pasiliks iki penktadienio. Bus jau be lietaus, naktimis vėsoka ir ūkanota, dienomis dar kiek aukščiau pakylanti saulutė šiek tiek daugiau sušildys“, – skelbė E. Latvėnaitė.
Nuo penktadienio vis arčiau Lietuvos plėsis drėgnesnių ciklonų sistema. Penktadienį ir šeštadienio naktį turėtų nelyti, tačiau pūs stipresnis pietryčių vėjas, o iš pietų mus pasieks ir šiltesnio oro srautai.
Savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje drėgnesnių, bet silpnų ciklonų sistema užguls Šiaurės Europą ir Baltiją.
„Nuo šeštadienio dienos jau dažniau ir daugiau lietaus, kartais su perkūnija sulauksime, pūs kiek gaivesnis vėjas, bet didesnių audrų nelaukiame, bus dar gana šilta. Tad rugpjūtis atsisveikins grybų lietumi ir grybų šiluma“, – teigė sinoptikė.
Trečiadienį, rugpjūčio 26-osios naktį, be lietaus, rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną dar šiek tiek palis, įdienojus daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Naktį 7–11°C, Kuršių nerijoje 12–14°C, dieną 18–22°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d., be lietaus, naktį jau daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 7–12°C, kai kur, daugiausia sausose ir žemose vietose iki 6°C atvės, dieną 18–22°C.
Penktadienį, rugpjūčio 28 d., be lietaus. Vėjas naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietryčių 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Naktį 8–11°C, vėsiausia rytuose, pietryčiuose, dieną 20–24°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 29-osios naktį, dar be lietaus, rytą ramiai ir gražiai palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną gausoko lietaus debesys iš vakarų keliaus tolyn per Lietuvą. Vėjas naktį pietryčių 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 11–16°C, šilčiausia pajūryje, dieną 16–19°C, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose dar spės iki 20–23°C įšilti.
Sekmadienį, rugpjūčio 30-osios nakties pradžioje, palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, vėliau be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija kai kur palis. Vėjas pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 20–24°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Pirmadienį, rugpjūčio 31 d., protarpiais palis, daugiausia dieną ir su silpna perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 12–16°C, dieną 22–25°C.
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