 Paskutinė vasaros diena – maloniai šilta: kokie orai lauks rudenį?

Paskutinė vasaros diena – maloniai šilta: kokie orai lauks rudenį?

2026-08-31 06:50
BNS inf.

Paskutinę kalendorinės vasaros dieną vyraus daugiausia sausi ir labai šilti orai, o rugsėjo pirmąją per Lietuvą praslinks drėgnas šaltasis atmosferos frontas, skelbė meteorologai.

<span>Paskutinė vasaros diena – maloniai šilta: kokie orai lauks rudenį?</span>
Paskutinė vasaros diena – maloniai šilta: kokie orai lauks rudenį? / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.

Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių, 5–10 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio mažėjimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Priekule – iki 91 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 79 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais ir Kražantėje ties Pluskiais.

Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.

Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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