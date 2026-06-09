Orai šalyje išliks lietingi

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai palis. Rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 92 cm, stebimas Aunuvoje ties Aunuvėnais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–21, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma nuo 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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