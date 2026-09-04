 Orai Lietuvoje: kas laukia savaitgalį?

Orai Lietuvoje: kas laukia savaitgalį?

2026-09-04 06:55 kauno.diena.lt inf.

Šalyje ir toliau vyraus lietingi orai.

<span>Orai Lietuvoje: kas laukia savaitgalį?</span>
Orai Lietuvoje: kas laukia savaitgalį? / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt), šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Sekmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūryje smarkiai. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Šešuvyje ties Skirgailais – iki 48 cm, Mituvoje ties Žindaičiais – iki 33 cm, Nevėžyje ties Traupiu – iki 23 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma daugiau nei 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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