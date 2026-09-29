 Orai artimiausiomis dienomis keisis: sinoptikai atskleidė, kur gali prireikti skėčio

Orai artimiausiomis dienomis keisis: sinoptikai atskleidė, kur gali prireikti skėčio

2026-09-29 06:50
Brigita Juodelytė

Paskutinėmis rugsėjo dienomis Lietuvoje išsilaikys šilti orai. Antradienį temperatūra kai kur pakils iki 22 laipsnių, tačiau šiaurinių rajonų gyventojai gali sulaukti trumpo lietaus. Trečiadienį lietaus tikimybė išliks, o diena bus kiek vėsesnė.

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<span>Orai artimiausiomis dienomis keisis: sinoptikai atskleidė, kur gali prireikti skėčio</span>
Orai artimiausiomis dienomis keisis: sinoptikai atskleidė, kur gali prireikti skėčio / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien, rugsėjo 29-ąją, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Pūs pietryčių, pietų vėjas, jo greitis sieks 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra šalyje bus 17–22 laipsniai šilumos.

Trečiadienį, paskutinę rugsėjo dieną, vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas bus silpnas. Naktį temperatūra daugelyje rajonų sieks 5–10 laipsnių, tačiau pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus šilčiau – 11–13 laipsnių. Dieną termometrai rodys 15–20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį prasidėsiantis spalis didesnių orų permainų neatneš. Žymesnio lietaus nenumatoma, naktį pūs silpnas vėjas, o dieną rytinių krypčių vėjo greitis sieks 4–9 m/s. Naktį bus 6–11, dieną – 16–21 laipsnis šilumos.

Hidrometeorologijos tarnyba taip pat praneša, kad rugsėjo 28 d. didžiojoje šalies dalyje vandens lygis svyravo iki 13–22 cm per parą. Artimiausiu metu jis ir toliau svyruos, tačiau daugiausia prognozuojamas kritimas.

Vandens temperatūra upėse siekia 10–19 laipsnių, ežeruose – 13–14, Kuršių mariose – 14–15, o Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

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