Orai artimiausiomis dienomis keisis: sinoptikai atskleidė, kur gali prireikti skėčio

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien, rugsėjo 29-ąją, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Pūs pietryčių, pietų vėjas, jo greitis sieks 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra šalyje bus 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį, paskutinę rugsėjo dieną, vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas bus silpnas. Naktį temperatūra daugelyje rajonų sieks 5–10 laipsnių, tačiau pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus šilčiau – 11–13 laipsnių. Dieną termometrai rodys 15–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį prasidėsiantis spalis didesnių orų permainų neatneš. Žymesnio lietaus nenumatoma, naktį pūs silpnas vėjas, o dieną rytinių krypčių vėjo greitis sieks 4–9 m/s. Naktį bus 6–11, dieną – 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrometeorologijos tarnyba taip pat praneša, kad rugsėjo 28 d. didžiojoje šalies dalyje vandens lygis svyravo iki 13–22 cm per parą. Artimiausiu metu jis ir toliau svyruos, tačiau daugiausia prognozuojamas kritimas.
Vandens temperatūra upėse siekia 10–19 laipsnių, ežeruose – 13–14, Kuršių mariose – 14–15, o Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
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