Lietuvą pasieks orų permainos: malonios šilumos dar sulauksime

Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, praėjusią savaitę Lietuvą merkę lietūs atsitrauks – porą dienų bus ir ramiau ir sausiau. Be to, dienomis irgi bus šilčiau – nuo antradienio oro temperatūra ne tik 20 laipsnius pasieks, bet ir aukščiau šoktels.
O nuo trečiadienio vis arčiau Baltijos vėl keliaus drėgnesni ciklonai. Visgi trečiadienis dar bus šiltas, bet jau šiek tiek palis, tad ir naktis bus šiltesnė.
„Ketvirtadienį nedidelis, bet dar ramus ciklonas pasieks Centrinę Baltiją, o jo atmosferos frontų debesys jau daugiau lietaus atneš, padalins Lietuvą į jau atvėsusią vakarinę ir dar spėjusią gerokai sušilti pietrytinę ir rytinę puses“, – teigė sinoptikė.
Lietingas bus ir penktadienis, dieną stiprės vėjas, atvės. Šeštadienį gali palyti vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, o sekmadienis jau be ženklesnio lietaus. Naktimis vėl atvės, dienomis orai didesne šiluma irgi nedžiugins, pažymėjo E. Latvėnaitė.
Artimiausių dienų orų prognozė:
Antradienį, rugsėjo 8-osios naktį, be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus (vakare vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje turėtų palyti). Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje apie 14°C, dieną 19–24°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.
Trečiadienį, rugsėjo 9-osios naktį, tik kai kur palis, dieną lis daug kur, daugiau popietę, kai kur silpnai perkūnija paburbės. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 12–16°C, šilčiausia pajūryje, dieną 20–25°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 10 d., lietus ištisai ir ramiai laistys beveik visus (bus tikslinama). Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 13–15°C, pajūryje apie 17°C, dieną 15–19°C, pietrytiniuose, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose 20–25°C.
Penktadienį, rugsėjo 11 d., lis, naktį vietomis gausokai, dieną jau tik protarpiais (bus tikslinama). Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 16–19°C.
Šeštadienį, rugsėjo 12-osios naktį, palis vakariniuose, dieną vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 17–19°C.
Sekmadienį, rugsėjo 13 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 18–21°C.
Naujausi komentarai