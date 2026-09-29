Metas uždrausti fejerverkus

Šitie varo į dangų tą smirdalą kone kas vakarą, o kartais ir naktį, kai, matyt, prisisprogę išsvirduliuoja į lauką pasilinksminti.
Žmonės nuo tų sprogimų krūpčioja, augintiniai eina iš proto, o tiems paršams – nusišvilpti ant visko.
Dažnas, išgirdęs tuos sprogimo garsus, vis pagalvoja: „Jau prasidėjo karas.“ Ir puola prie langų, tikėdamiesi išvysti Rusijos žudikus, tankus ir dronus.
Labai keista, kad iki šiol niekas neuždraudė šias kvailystes daryti, sėkmingai sprogdinamės kas vakarą ir toliau.
Kai ateis lapkričio mėnuo ir bus persuktos rodyklės, vėl poškės 24 valandą pagal Maskvos, o ne Lietuvos laiką. Taip švenčia tie, kurie čia laukia to galvažudžio V. Putino.
Vis kalbama apie grėsmes, apie užpuolimo galimybę, tačiau kalbos lieka kalbomis, o realiai nieko nedarome. Tik va, italų naikintuvai pakilo ir susprogdino tą į Kaišiadoris atklydusį iš nežinia kur droną. Italai Lietuvoje daro, o mes patys tik plepame, plepame, plepame.
O pirmiausias darbas, kurį reikėtų padaryti, tai kuo griežčiausiai uždrausti prekybą tuo blogiu – petardomis, „chlapuškėmis“, fejerverkais ir kitu militarizmą imituojančiu mėšlu. Ir ne tik prekybą.
Lietuvos teritorijoje būtina uždrausti ir tuos sprogdinimus bet kuriuo paros metu. Pažeidėjų turėtų laukti kalėjimo bausmė arba dešimčių tūkstančių eurų bauda. Kitaip tvarkos ir ramybės niekada nebus.
Pakaks bauginti gyventojus. Pakaks varyti iš proto augintinius. Gana šitų kvailų sprogdinimų ir pliauškėjimų. Imkitės darbo, biurokratai, seimūnai ir kiti veikėjai, nėra ko laukti!
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