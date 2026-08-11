 Greičio kalnelius reikia nugriauti

Greičio kalnelius reikia nugriauti

2026-08-11 10:23
Henrikas Zabulis

Kažkada skaičiau, kad vadinamieji greičio kalneliai Liepojos plente galėjo būti padaryti tarsi Tėvynės išdavikų, kurie taip sumanė siekti, kad į Klaipėdoje esančius karinius dalinius nebūtų atgabenta sunkioji karinė technika.

<span>Greičio kalnelius reikia nugriauti</span>
Greičio kalnelius reikia nugriauti / Asociatyvi Vytauto Petriko nuotr.

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iki kultūros

Kiek čia yra tiesos, nežinia. Tačiau teko tiesiogiai susidurti su šių kalnelių padariniais. Reikėjo skubiai gabenti mamą į ligoninę. Kelias iš Klaipėdos centro yra vienas – Liepojos plentu.

Nors brangi kiekviena minutė, greitai nugabenti ligonės niekaip nebuvo galima, nes reikėjo vis staiga stabdyti ties kiekvienu tokiu kalneliu, kurių ten yra ne vienas ir ne du. Mama tuo metu net sustingdavo iš skausmo.

Pagalvojau, o jei žmogui būtų insultas? Kaip tada? Juk tuomet jau svarbios būtų ne minutės, o sekundės. Juk nuo to priklauso ligonio gyvybė arba ateities gyvenimo kokybė. Kuo vėliau į gydymo įstaigą atgabenamas toks pacientas, tuo mažiau šansų, kad jis vėl kalbės, valdys galūnes ir bus adekvatus.

Pagalvokite apie tai. Juk ne juokai čia. Manau, kad tuos, kurie šiame kelyje sugalvojo lipdyti kalnelius, reikėtų nubausti, o gūbrius kuo skubiau nugriauti ir pirmiausia užlyginti šulinius ar duobes asfalte.

Šiame straipsnyje:
Liepojos plentas
greičio kalneliai
greitoji pagalba

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Komentarai

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Komentarai

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0526
Kol bazinės liaudis kaip paskutiniai idiotai gazas stabdis be jokios kultūros ir taisyklių tu kalneliu greičio kamerų ir aplamai vaizdo stebėjimo priemonių reikia kuo daugiau
3
-1
kaunietis
Ubagiškas sprendimas. Kodėl kalnelis, o ne griovelis? Asfalto būtų sutaupyta gatvių remontui. Norint saugumo - įrenkit paženklintą perėja, arba su šviesaforu, kameras
11
-1
Jj
Negriauti o statyti ypac zieduose kur lekia kaip autostrada idiotai o dek to kamsciai,statykit ir kuo platesnius
4
-14
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