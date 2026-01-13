Ugniagesių patarimai: kaip išsigelbėti, jei įlūžote ant ledo

– Metų pradžia, tačiau jau 2 žuvę žmonės, vienas jų dar nerastas. Kodėl žmonės lipa ant ledo?
– Priežastys labai panašios kaip ir eismo nelaimių atvejais – neatsakingas elgesys. Tai ypač pasakytina apie žmones, kurie neatsakingai bando ledo storį ir savo galimybes. Tam įtakos gali turėti ir adrenalinas. Pastaraisiais metais ledas mūsų klimato juostoje tampa vis retesnis reiškinys, todėl žmonės, pamatę susiformavusį ledą, skuba juo pasinaudoti, manydami, kad tokia galimybė greitai išnyks. Tai galioja tiek suaugusiesiems, tiek vaikams.
– Kokiose situacijose žmonės dažniausiai įlūžta ir kas tai patiria dažniau – suaugusieji ar vaikai?
– Dažniau įlūžta suaugusieji, nes jie dažniau lipa ant ledo. Ypač tai matyti masinio lankymosi vietose, pavyzdžiui, poledinės žūklės metu Kuršių mariose. Sausį ir vasarį ten susiformuoja ištisi žvejų miestai, o kartu atsiranda ir papildomos rizikos – alkoholis, neatsakingas elgesys. Vienas didžiausių iššūkių mums yra būtent žvejų gelbėjimas. Tai nėra tik Lietuvos problema. Kiekvieną žiemą girdime atvejus, kai žvejai dreifuoja ant ledo į atvirą jūrą ir juos tenka gelbėti pasitelkiant sraigtasparnius. Pasitaiko ir pavienių atvejų, kai ant ledo užvažiuoja transporto priemonės – keturračiai ar net automobiliai. Tokie incidentai, kai tenka traukti transportą iš po ledo, deja, nėra reti.
– Jei pamačiau, kad žmogus įlūžo, ką turėčiau daryti pirmiausia?
– Pirmas ir svarbiausias veiksmas – skambinti numeriu 112 ir kuo tiksliau nurodyti vietą, kad gelbėtojams nereikėtų gaišti laiko ieškant. Toliau reikia labai realiai įvertinti savo galimybes. Neretai nutinka taip, kad gerų norų vedamas žmogus pats tampa auka, kurią vėliau tenka gelbėti. Emocijos tokiose situacijose suprantamos, tačiau pulti prie eketės plikomis rankomis ar stotis šalia jos dažniausiai reiškia, kad pats įlūši. Geriausia ieškoti šakos, lentos ar kito ilgo daikto, kuriuo būtų galima padėti iš saugaus atstumo.
– Ką daryti, jei pats užlipau ant ledo ir pajutau, kad jis girgžda ar pradeda lūžti?
– Reikia stengtis be staigių judesių pasišalinti tuo pačiu keliu, kuriuo atėjai. Jokio bėgimo ar trypčiojimo. Jei atsiduri viduryje ežero ir aplink ima traškėti ledas, būtina garsiai šaukti, kviestis pagalbos, jei įmanoma – skambinti 112. Taip pat reikėtų ieškoti bet kokio daikto – šakos ar kito atramos objekto, kuris padėtų išsilaikyti ar įsikibti tarp eketės kraštų.
