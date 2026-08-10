Susitikime su Žemės ūkio taryba premjeras aptars kompensacijų planą dėl išaugusių energijos kainų

Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Salyga, premjeras su Žemės ūkio tarybos nariais ieškos sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje.
Be kita ko, bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją derybose dėl Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos.
Vyriausybės teigimu, pagrindinis prioritetas – rasti sprendimus, kurie mažintų išaugusių trąšų ir degalų kainų poveikį maisto kainoms.
ELTA primena, kad vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
Birželio viduryje sudarytas JAV ir Irano paliaubų susitarimas žlugo, o liepą vėl prasidėjo kovos dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio – vieno iš pagrindinių pasaulinių energijos tiekimo maršrutų, kuris iš esmės tebėra uždarytas.
Siekdama suvaldyti kuro kainas tuo metu Lietuva ėmėsi įvairių priemonių, tarp jų – laikinai, iki birželio 15 d., sumažino dyzelino akcizą.
Du mėnesius galiojusi lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6 centais už litrą (su PVM).
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