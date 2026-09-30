Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje

Siūlomiems Nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose, laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo.
Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose „aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veikla objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo“.
Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui, taip pat – kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratines jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei.
URM siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje.
Jei minėtos aplinkybės nebūtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei.
Kartu siekiama apriboti ir rusų, baltarusių galimybes įsigyti nekilnojamojo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų.
Anot projekto, siūloma stabdyti leidimus gyventi Lietuvoje turinčių Rusijos, Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą, kuris patenka į teritorijas, esančias šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ar karinių poligonų.
Tokiose teritorijose NT negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti NT Lietuvoje apribotos anksčiau.
Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu.
Seimui pritarus, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Iki tol sudarytos viešosios veiklos sutartys turėtų būti peržiūrėtos ir patikslintos iki 2027 metų vasario 28 dienos.
Ribojamųjų priemonių įstatymas Lietuvoje taikomas nuo 2023 metų. Juo siekiama pademonstruoti paramą Ukrainai ir suvaržyti šalių agresorių – Rusijos ir Baltarusijos – piliečių tam tikras teises.
Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems, Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams.
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