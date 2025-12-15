 VTEK ir LRT tarybos narys moksliniam žurnalui pateikė plagiatą

2025-12-15 15:15
BNS inf.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos narys Darijus Beinoravičius žurnalui pateikė mokslinį straipsnį, kuris pripažintas plagiatu, pirmadienį pranešė portalas „Delfi“.

Darijus Beinoravičius
Darijus Beinoravičius / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Jo duomenimis, rugsėjį Mykolo Romerio universiteto (MRU) Akademinės etikos priežiūros komisija nustatė, kad D. Beinoravičiaus parašytas straipsnis buvo plagiatas ir kreipėsi į žurnalą dėl straipsnio atšaukimo. Tai portalui patvirtino pats universitetas.

Pats D. Beinoravičius portalui teigia, kad tai yra jo privatus dalykas.

Prieš keletą mėnesių D. Beinoravičius pasitraukė iš MRU profesoriaus pareigų, tačiau tvirtina tai padaręs iki komisijai priimant minėtą sprendimą.

BNS rašė, kad D. Beinoravičius nuo 2020 metų LRT taryboje dirbą antrą kadenciją, jį delegavo Lietuvos mokslo tarybos, nuo 2024 metų prezidento Gitano Nausėdos teikimu jis yra VTEK narys.

Šiame straipsnyje:
Darijus Beinoravičius
mokslinis žurnalas
plagiatas

