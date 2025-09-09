Žiniasklaida: teismas iš VMVT priteisė 345 tūkst. eurų už darbą, kurį direktorė vadina nukopijuotu

Apeliacinis ir Vilniaus apygardos teismai pernai nutarė, kad VMVT įmonės paslaugų atsisakė teisėtai bei neprivalėjo atlyginti už jau atliktus darbus, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas anksčiau buvo nusprendęs grąžinti bylą nagrinėti apeliacinei instancijai.
Bylinėjimasis susijęs su 2022 metais pasirašyta VMVT ir „InnoForce“ sutartimi, kuria įstaiga iš įmonės pirko Maisto kontrolės ir Gyvūninio maisto kontrolės informacinių sistemų jungimą.
Darbai buvo suskirstyti į kelis etapus, o minimų 345 tūkst. eurų sąskaitą įmonė pateikė už atliktą analizę.
VMVT sutartis su „InnoForce“ prieš kelis metus nutraukė dėl per didelių paslaugų kainų, bet įmonė skundė šį sprendimą teismams, siekdama ne tik užginčyti šį sprendimą, bet ir prisiteisti pinigus už jau atliktus darbus.
Teismai yra konstatavę, kad sutartis su bendrove nutraukta teisėtai, tačiau Apeliacinis teismas įpareigojo VMVT sumokėti „InnoForce“ už atliktą analizę dėl to, kad paslauga buvo suteikta, tai buvo padaryta bent iš dalies tinkamai.
VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė sako, kad teismas į bylą pasižiūrėjo formaliai, ketina sprendimą skųsti, o pačią „InnoForce“ analizę vadina galimai nukopijuota. Įmonės vadovas kaltinimą plagiatu vadina šmeižtu.
Veterinarijos tarnyba teigė sutartis su įmone nutraukusi po to, kai 2022 metų pabaigoje pradėjusiai dirbti naujai tarnybos vadovybei kilo abejonių, ar jai iš tikrųjų reikalingos „InnoForce“ paslaugos už tokią kainą, kai panašias paslaugas ji gali gauti nemokamai iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto (dabar – Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra).
Sutartis su „InnoForce“ ankstesnė administracija pasirašė 2022 metais, jai dar vadovaujant tų metų lapkritį dėl įtarimų korupcija atleistam Mantui Staškevičiui.
Naujausi komentarai