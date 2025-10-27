VSD vadas apie balionus iš Baltarusijos: grėsmės didėja

„Grėsmės didėja, suprantant, kokį efektą jie daro ir mūsų sprendimų priėmimui, ir mūsų keleiviams, ir visuomenei. Visi esame įsitempę. Kad Baltarusija žino, kas šiuo metu vyksta, tikrai neturiu abejonių. Jie supranta ir Minskas puikiai vertina situaciją. Bet mes negalime šiuo atveju atsakyti tikslaus tikslo“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu pirmadienį sakė R. Bridikis.
„Taip, jie nori mus destabilizuoti, bet, matyt, yra ne vien tik destabilizavimas kaip priemonė vienintelis tikslas, yra matyt kitų tikslų, bet šiuo atveju mes apie juos negalime atsakyti“, – pažymėjo jis, paklaustas, ar tai nėra tik kontrabanda.
R. Bridikis teigė, kad Lietuvos žvalgyba talkina institucijoms, siekiant užkardyti minėtas grėsmes.
„Tą darome, ką ir visada darome. Dalyvaujame procesuose, tam tikrose priemonėse, kurios leistų suvokti priešininko užmačias, pateikėme informaciją mūsų sprendimų priėmėjams ir sprendimai, tikiuosi, bus adekvatūs“, – sakė VSD vadovas.
Savo ruožtu, generalinė prokurorė Nida Grunskienė žurnalistams neatskleidė, ar šios destabilizuojančios kontrabandos organizatoriai veikia Lietuvoje, ar Baltarusijoje.
„Kol kas nenorėčiau komentuoti, nenorėdama pakenkti ikiteisminiam tyrimui“, – sakė ji.
N. Grunskienė pridūrė ikiteisminiuose tyrimuose kol kas nesant duomenų, kad kontrabanda būtų susijusi ne vien su organizuotu nusikalstamumu, siekiant pasipelnyti iš nelegalių rūkalų.
„Negaliu įvardyti, kiek yra pradėta ikiteisminių tyrimų, berods apie 13, tačiau epizodų yra labai daug, nes į tuos ikiteisminius tyrimus jungiami epizodai. Dėl paskutinių įvykių yra atskiri pradėti ikiteisminiai tyrimai, turime ir įtariamųjų, (...) ir yra skirtos kardomosios priemonės“, – kalbėjo generalinė prokurorė.
Taip teisėsaugos atstovai kalbėjo po to, kai praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuva dėl to laikinai uždarė Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
