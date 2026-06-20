Vokietijos brigada Lietuvoje pademonstravo, kaip gintų šalį

Pratybos Pabradės poligone vyksta jau tris savaites. Triukšmingiausia jų dalis – šaudymo diena.
„Pamatysite, kaip 45-oji šarvuotoji brigada „Litauen“ kovotų realiomis sąlygomis“, – sakė 45-osios šarvuotosios brigados „Litauen“ vadas Christophas Huberis.
Šaudoma ne tik iš artilerijos, tankų ar sraigtasparnių. Vokiečiai ypatingą dėmesį skiria dronams, kuriuos vadina viena svarbiausių karo Ukrainoje pamokų.
Būtent nuo dronų prasideda scenarijus. Pagal jį, priešo dronų spiečius aptinka pamiškėje išsidėsčiusius vokiečių karius. Pajutę grėsmę, jie kviečia pastiprinimą.
Dronus aktyviai naudoja ir patys vokiečiai. Pabradėje jų operatoriai mokėsi ne tik valdyti bepiločius orlaivius, bet ir įsirengti požemines slėptuves.
Netrukus į kovą įsijungia pėstininkų kovos mašinos, vėliau – sraigtasparniai ir naikintuvai. Gavusi koordinates, ugnį atidengia ir toliau išsidėsčiusi artilerija.
Galiausiai priešo pozicijoms sunaikinti pasitelkiami tankai „Leopard“. Ant jų bokštelių sumontuoti apsauginiai tinklai, skirti sumažinti dronų su sprogmenimis keliamą grėsmę.
Brigados vadas pabrėžia, kad pratybose naudojama tik kovinė amunicija.
Nuo žemės nematyti, tačiau ore sukasi ne tik naikintuvai. Pratybose dalyvauja ir didesni kariniai orlaiviai.
Technika juda nuolat – vieni padaliniai šaudo, kiti juos dengia, o vėliau keičiasi vaidmenimis.
Pasak C. Huberio, visa 5 tūkst. karių Vokietijos brigada bus pasirengusi persikelti į Lietuvą jau kitų metų pabaigoje. Tam Lietuva dar turi užbaigti Rūdninkų karinio miestelio statybas.
Šiuo metu Lietuvoje jau tarnauja apie 1 800 Vokietijos brigados karių.
„Kai dabar kalbame, mano žinioje yra 2 800 karių, iš kurių 1 800 jau tarnauja Lietuvoje. Visi atvykome savo noru ir didžiuojamės būdami čia“, – teigė C. Huberis.
Vis dėlto Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad rasti savanorių tarnybai Lietuvoje darosi vis sunkiau, nors kariai viliojami didesniais atlyginimais. Jų šeimoms rengiamos pažintinės kelionės į Lietuvą, siekiant parodyti būsimą tarnybos vietą.
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas yra iškėlęs tikslą, kad Lietuvoje dislokuota brigada taptų stipriausia ir geriausiai aprūpinta visoje Vokietijos kariuomenėje.
„Jau dabar matome, kad brigada gauna geriausią Vokietijos turimą įrangą. Turėsime naujausius tankus ir atnaujintas pėstininkų kovos mašinas „Puma“. Kariai tai labai vertina“, – sakė C. Huberis.
Ne mažiau svarbi pratybų dalis buvo logistika. Vokiečiai treniravosi greitai perkelti techniką iš Vokietijos į Lietuvą. Karinė technika gabenta penkiais traukiniais, vienuolika keltų, o šimtai transporto priemonių keliavo keliais.
Tai buvo pirmosios tokio masto Vokietijos brigados pratybos Lietuvoje, trukusios beveik mėnesį. Ateityje tokio dydžio pratybas su technikos ir karių perkėlimu iš Vokietijos planuojama rengti du kartus per metus.
„Lietuviai mus priima labai draugiškai. Noriu visiems lietuviams pasakyti – ačiū jums“, – pridūrė C. Huberis.
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