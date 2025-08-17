Visi traukia iš pajūrio: pagrindinis Lietuvos kelias – pilnas automobilių

Paprastai, po ilgojo vasaros savaitgalio tokios automobilių virtinės nestebina, tikėdamiesi be didesni ų problemų pasiekti namus per išeigines pajūrio malonumais mėgavęsi žmonės patraukia namo jau po vidurdienio.
Šį sekmadienį abi autostrados juostos iš uostamiesčio buvo pilnos automobilių iki pat Gargždų.
Socialiniai tinklai „praplyšo“ komentarais. Vieni tyčiojosi iš vargstančių sunkioje kelionėje, kiti bandė aiškinti, kad tokios eilės automobilių nusidriekė todėl, kad kažkur eismą stabdo avarija, kitur – dėl tilto remonto uždaryta viena eismo juosta.
Kažkas patarė prisiminti, kad Kauną galima pasiekti senuoju Žemaičių plentu. Kaipmat keliautojai įkėlė vaizdą iš šio plento, įrodydami, kad ir čia mašina veja mašiną. Galbūt eismas čia ne toks intensyvus, kaip autostradoje, bet mašinų ir čia gausu.
Kiti dalijosi prie Rietavo susidariusia kamšatimi.
Milžiniškos išvažiuojančiųjų iš Neringos automobilių eilės rikiuojasi prie Smiltynės perkėlos.
Pasak perkėlos dispečerių, nuo 9.30 val. dirba keturi keltai, o 10.30 val. jie pradėjo plaukti be grafiko, bet nesibaigianti mašinų virtinė, ko gero, neišseks iki vėlaus vakaro. Tiesioginė vaizdo transliacija rodo, kad automobiliai tvarkingai išsirikiavę stovi iki pat posūkio.
Panašu, kad ilgąjį savaitgalį į pajūrį atvažiavę Lietuvos žmonės gerą pusdienį truko kelionei prie jūros, ne ką mažiau jie užtruks kelionei namo. Pajūryje poilsiautojams taip pat teko pasigrumdyti eilėse, net Šventojoje prie kabančio tilto buvo susidariusi eilė.
Dar apmaudžiau, kad maudytis jūroje buvo leidžiama tik penktadienį. Šeštadienį pakilo vėjas, gelbėtojai iškėlė raudoną vėliavą ir grasino baudomis, jei kas bandytų plaukti. Sekmadienį papūtė šiaurys, dieną vandens temperatūra dar buvo 20 laipsnių, bet vakare jau galima buvo tikėtis į priekrantę atplūstančių kur kas šaltesnių vandens masių. Ilgasis savaitgalis ne visiems norėjusiems pailsėti prie jūros buvo sėkmingas.
