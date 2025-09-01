Rugsėjo 1-ąją kai kurie kauniečiai neišvengė automobilių spūsčių

Kantrybės prireikė važiuojantiems miesto centre, Aleksote, netoli Kauno pilies.
Vairuotojai taip pat pranešė, kad geriau nevažiuoti link Vilniaus per autostradą.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
„Nusiskundimų, kad srautai būtų stipriai pasikeitę, nesulaukėm“, – apie Rugsėjo 1-osios padėtį Kauno gatvėse portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas.
Jis pridūrė, kad antradienį galima tikėtis spūsčių, mat pirmadienį šventės mokyklose vyko skirtingu metu, o pamokos antradienį prasidės tuo pačiu laiku.
