Rugsėjo 1-ąją kai kurie kauniečiai neišvengė automobilių spūsčių

2025-09-01 13:11 kauno.diena.lt inf.

Nors šventinis pirmadienio rytas Kauno gatvėse atrodė ganėtinai ramus, apie vidurdienį kai kuriems vairuotojams prireikė kantrybės.

Kantrybės prireikė važiuojantiems miesto centre, Aleksote, netoli Kauno pilies.

Vairuotojai taip pat pranešė, kad geriau nevažiuoti link Vilniaus per autostradą.

„Nusiskundimų, kad srautai būtų stipriai pasikeitę, nesulaukėm“, – apie Rugsėjo 1-osios padėtį Kauno gatvėse portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas. 

Jis pridūrė, kad antradienį galima tikėtis spūsčių, mat pirmadienį šventės mokyklose vyko skirtingu metu, o pamokos antradienį prasidės tuo pačiu laiku. 

 

