Vilniaus apskrityje skelbiamas oro pavojus, objektas dar neidentifikuotas

Vilniaus meras Valdas Benkunskas ragina susirasti artimiausią priedangą, jeigu tam atsirastų poreikis.
„Kol yra geltona, reikia atsidaryti „Kovo“ programėlę ir pasidomėti, kur yra artimiausia priedanga", – LRT televizijoje kalbėjo sostinės meras.
Pasak jo, viešasis transportas važiuoja be sutrikimų.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad objektas kol kas nėra identifikuotas.
„Objektas iki galo dar neidentifikuotas, naikintuvai pakelti, tą procedūrą ir atlieka. Gauname pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos, judantį Jonavos link. Bet patvirtinti to negalime, nes tai gyventojų pranešimai“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Jis sakė, kad tikėtina, jog pavojus gali būti paskelbtas ir Kauno rajone.
Apie įtartiną judantį objektą taip pat praneša Elektrėnų, Molėtų, Kaišiadorių gyventojai.
Gyventojai toliau raginami ir toliau stebėti ir informuoti tarnybas.
Pasak V. Vitkausko, neatmetama, kad kol nebus nustatytas objektas, tikimybė yra tokia, kad tai gali būti ir paukščių būrys. Nors, pasak NKVC, parametrai panašūs į drono.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtiną oro pavojų ir ragina nusimatyti saugią vietą.
„Tikėtinas oro pavojus (geltona). Nusimatykite saugią vietą. Pamatę įtartiną objektą, nesiartinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių pranešimų“, – sako kariuomenė.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė.
„Dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė yra apriboti. Išlikite ramūs ir vadovaukitės personalo nurodymais“, – skelbia Vilniaus oro uostas.
„Maxima“ laikinai stabdo veiklą
Po Lietuvos kariuomenės pranešimo apie paskelbtą oro pavojų prekybos tinklas „Maxima“ laikinai stabdo parduotuvių, sandėlių ir cechų veiklą įspėjimą šiuo metu gavusiose apskrityse.
Šiuo metu visų paveiktų parduotuvių ir padalinių darbuotojai lieka pastatų viduje ir vadovaujasi nustatytomis saugumo instrukcijomis. Klientai, esantys parduotuvėse, gali likti arba ieškoti saugios priedangos, remiantis rekomendacijomis.
Sprendimas priimtas vadovaujantis atsakingų institucijų rekomendacijomis, siekiant užtikrinti klientų ir darbuotojų saugumą.
„Gavus oficialų Lietuvos kariuomenės pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta“, – skelbia prekybos tinklas.
Pastarąjį kartą, rugsėjo 15 d. naktį, dėl pastebėto drono tikėtinas oro pavojus buvo skelbtas Vilniaus ir Kauno apskrityse.
Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas. Jį Kaišiadorių rajone numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai.
Šeštadienį taip pat pakelti NATO naikintuvai.
Rugsėjį dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos, jis turėjo sprogmenį.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse.
(be temos)