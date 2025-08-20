Vandalizmo aktai Alytuje įsiutino Nerijų Cesiulį: svyra rankos

Antradienį, rugpjūčio 19 d., meras pasidalino įrašu apie suniokotus ir nuverstus viešuosius tualetus. N. Cesiulis rašė, kad pamačius vėl suniokotą miesto turtą paprasčiausiai svyra rankos.
„Vieni tvarko, kiti – griauna. Visa bėda, kad mūsų gražiajame Alytuje ir mūsų mielųjų alytiškių pastangomis vyksta abu šie dalykai.
Būsiu atviras, rankos svyra ryte išgirdus apie vėl suniokotus, padegtus, ištepliotus ir nuverstus viešuosius tualetus, o ypač situacija liūdna yra Jaunimo parke. „Ir vėl savivaldybė nesirūpina tualetais“, o mes per metus skaičiuojame jau ne pirmą tualeto remontą, kurį, kaip suprantate, darome už mūsų visų pinigus.
Kaip reaguoti į apverstus ir sulaužytus suoliukus? Išterliotas pastatų sienas? Nes tokius grafičius sunku vadinti menu. Į išrautas ir čia pat kitoje tako pusėje numestas gėles? Sulaužytus krūmus ir medžius?
Liūdna, kai negalime pasidžiaugti naujais suoliukais, žydinčiais gėlynais ar švariomis sienomis, nes kažkam niežti rankos. Ir visa tai padaro ne kažkokie nepažįstamieji ar miesto svečiai, o mūsų vaikai. Jaunesni, vyresni, bet visi jie yra alytiškiai. Atrodo, kad įrengėme daugybę žaidimų, krepšinio, tinklinio, parkūro ir visokiausių kitų aktyvių veiklų aikštelių. Netrūksta mieste ir sporto įrenginių, nuo rugsėjo vėl veiks daugybė sporto ir kitokių būrelių, kur būtų galima išlieti susikaupusią energiją ir jėgą, bet, rodos, bendrasis turtas tam yra daug patrauklesnis.
Gaila, kad dėl to nukenčia ne tik miestas, bet ir šių vaikų tėvai. Kaskart atsitikus panašiam įvykiui atiduodame filmuotą vaizdo medžiagą policijai. Džiugu, kad mūsų naujosios kameros veikia tikrai puikiai – matosi ir veidai ir kita siautėjusius asmenis identifikuojanti medžiaga. Šįkart dalinuosi po neseniai pasibaigusio tyrimo dėl vandalizmo Jaunimo parke įrašu. Policija kaltininkus surado – gaila, bet visa tai darė nepilnamečiai, kurių tėvai nuo šiol ne tik intensyviai bendrauja su vaikų teisių apsauga, bet ir turi apmokėti beveik 1,5 tūkst. eurų baudą už padarytą žalą.
Pakalbėkime su savo vaikais, pakalbėkime su jūsų aplinkoje esančiu jaunimu. Priminkime jiems, kad miestas yra mūsų visų – mylėkime jį“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė N. Cesiulis.
Trečiadienį, rugpjūčio 20 d., Alytaus meras pasidalino dar vienu vandalizmo įvykiu mieste. N. Cesiulis įsitikinęs – tokie niokojimo mastai jau vyksta per dažnai.
„Vaizdo įrašas apie trijų paauglių laužomą tualetą sulaukė didžiulio susidomėjimo – daugybė komentatorių negailėjo piktų žodžių ir vaikams, ir jų tėvams. Netrukus Rugsėjo 1–oji – nesinorėtų, kad kas nors atpažintų ten buvusį vaikiną iš kuprinės ar dviračio, todėl patį vaizdo įrašą nusprendžiau pašalinti, liko tik nuotrauka.
O jei kas nors galvojate, kad perdedu apie miesto niokojimo mastus – dalinuosi vakar nutikusio vandalizmo rezultatu. Galimai mažamečiai, du berniukai ir dvi mergaitės, tiek norėjo sudaužyti Pirmąjį Alytaus istorinėje aikštėje esantį apsauginį stiklą, kuris dengia senojo miesto pamatų fragmentą, kad net pasitelkė akmenis ir jiems pavyko. Žinote, kas keisčiausia, kad parkelyje sėdėjusi moteris visą tą laiką net nepakėlė galvos, o pro šalį ramiausiai praėjo mama su vežimėlyje gulinčiu kūdikiu. Juk kiekvienas mūsų esame atsakingi už miesto vaikus.
Turime vaizdo įrašą iš skvero – vaikų veidai puikiai matosi, kaip ir tai, jog jie puikiai apsirengę, su gerais dviračiais, policija netruks juos suras ir šįkart jų tėvų laukia jau tūkstantinės išlaidos.
Tad prašau asmeniškai kiekvieno tėčio, mamos, senelių ar krikštatėvių – pasikalbėkite su aplinkoje esančiais jaunuoliais apie elgesio ribas. Jei reikia pagalbos – padėtumėte ją rasti. Jei trūksta, kur išsikrauti ar kuo užsiimti – miestas siūlo daugybę būrelių ir užsiėmimų.
O jei reikės, ir toliau viešinsime „nenaudėlius“, jei tik tai padės išsaugoti mūsų Alytų“, – nusivylimo neslėpdamas rašė meras.
