„Valstietė“ Remigijaus Žemaitaičio apsistumdymą ragina palikti policijai: ne mums teisti

„Lietuvoje yra tam tikros institucijos, kurios ir dirba savo darbą. Jeigu čia yra pažeidimas, manau, policija įvertins. Ne mums teisti kitus žmones, jų poelgius“, – pirmadienį laidoje „LRT forumas“ kalbėjo Seimo vicepirmininkė.
Incidentas įvyko Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur surengtas R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene.
Parlamentaras apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Politikas BNS teigė taip pasielgęs, nes minėtas jaunuolis trukdė susitikimui, stumdė senjorus.
Policija tvirtino tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.
„Aš manau, kad Remigijus, jis truputį yra kitoks politikas, (...) kaip pas mus žmonės sako, toksai „velnio advokatas“ – tokiais žmonėmis vadina tuos, kurie ginčijasi bet kokiose situacijose. Jie ginčijasi, bet tai ne iš blogos valios“, – kalbėjo A. Norkienė.
