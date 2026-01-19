Mindaugas Sinkevičius: jaunuolį apstumdžiusiam „aušriečių“ lyderiui „išmušė saugikliai“

„Aš manau, kad emocijų turbūt buvo per daug ir, matyt, Remigijui tie saugikliai išmušė. Gal žmogus ir norėjo užkardyti konfliktą, bet, matyt, tas užkardymas nepavyko taip, kaip gal buvo įsivaizduojama“, – pirmadienį laidoje „LRT forumas“ kalbėjo politikas.
„Turbūt ne paslaptis, kad ir parlamentuose vyksta kartais visko – ačiū Dievui, ne Lietuvos – tas apsižodžiavimas. Ir, matyt, tų emocijų kartais būna per daug ir jų nereikia. Policija turbūt atliks tyrimą ir kompetentingai pasakys, kas atsakingas ir kaip tuos atsakingus bausti“, – teigė M. Sinkevičius.
Incidentas įvyko Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur surengtas R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene.
Parlamentaras apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Politikas BNS teigė taip pasielgęs, nes minėtas jaunuolis trukdė susitikimui, stumdė senjorus.
Policija tvirtino tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.
Premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas BNS nurodė, kad incidentas peržengė „sveiko proto ribas“.
