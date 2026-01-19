TS-LKD pirmininkas: policija savo iniciatyva turėtų tirti „aušriečių“ lyderio veiksmus Vilkaviškyje

„Aš manau, tai, kas įvyko, yra viešosios tvarkos pažeidimas, ir policija savo iniciatyva turėtų pradėti tyrimą“, – pirmadienį laidoje „LRT forumas“ teigė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis atkreipė dėmesį, kad konfliktą lėmė visuomenėje pastaruoju metu vyraujantis susipriešinimas.
Anot parlamentaro, politikai yra atsakingi, kad panašių nutikimų nebūtų.
Incidentas įvyko Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur surengtas R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene. Parlamentaras apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Policija tvirtino tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.
„Kada tas degtukas nešiojamas prie statinės, jis... na, čia negaliu sakyti, kad sprogo, bet simptomas yra blogas. Ir tai, kad Seimo salėje dar mes nesimušame, irgi, matyt, laiko klausimas, nes buvo tokių posėdžių, kur nedaug iki to trūko“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen atkreipė dėmesį, kad tokiems „aušriečių“ pirmininko veiksmams pamatus padėjo koalicijos partnerių pataikavimas.
„Tai yra logiškas tęsinys to, kas vyko visą tą laiką, nes nuo bjaurių žodžių, nuo melo, nuo šmeižto ilgainiui pereinama prie fizinių veiksmų, jei tam yra pataikaujama. Ir šiandien šioje studijoje turime koalicijos partnerius, kurie ilgą laiką pataikauja tokiam elgesiui, o pataikavimas – vadinasi, jo skatinimas“, – sakė ji.
